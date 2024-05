Marcelo Soto: “Le dije al DT que no me sacara porque me tenía fe para convertir”

Comercial se despachó con un contundente triunfo ante Dublin por 4 a 1 que lo puso entre los cuatro de arriba. De hecho, con este éxito se instaló en la tercera posición de la tabla, justo antes del cierre de la primera rueda. Marcelo Soto, uno que volvió a llegar al gol, analizó la victoria en casa.

“Sinceramente, estábamos esperando una victoria como ésta. Sabíamos que Dublin sería un rival duro, lo estudiamos durante la semana y salió el partido que queríamos”, resaltó el 9, quien convirtió el transitorio 3 a 0.

“Creo que a ellos se les complicó cuando se quedaron con un hombre menos (por la expulsión de Matías San Martín con el score 1 a 0 a favor de los portuarios) muy temprano, supimos aprovechar la ventaja numérica y las chances de gol que creamos”, añadió el ex La Armonía.

El 9 se tenía fe.

“Cacho (por Gustavo Silenzi) me había dicho que me iba a sacar porque tenía amarilla, pero le dije que me dejara hasta que convirtiera el gol, je, je. Sinceramente, me tenía mucha fe para convertir y por suerte llegó el gol. Y, tal vez, pudimos meter algún gol más, pero lo importante era volver a la senda del triunfo", valoró.

--Ahora lo van a mirar con otros ojos a Comercial. ¿O no?

--Puede ser. Siempre decimos que nosotros vamos a sorprender y vamos a dar que hablar. Vamos para adelante y no aflojamos. Y la gente siempre nos va a apoyar.

Para cerrar, habló del próximo rival.

“A los partidos hay que jugarlo por más que Pacífico de Cabildo llegue mal por las dos derrotas consecutivas. Ojalá podamos mantener esta buena racha", se ilusionó.