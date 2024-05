"La vida da revancha; estoy preparado para el año que viene", dijo Nahuel Zunini

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El notable progreso del bahiense Nahuel Zunini en el sistema UAR, primero con Los Pumitas y hasta con una participación en la franquicia Pampas, se vio interrumpido por una lesión.

El pilar de 19 años, quien hasta el año pasado jugó en Argentino y se incorporó a Biei en la temporada actual, sufrió rotura del labrum, un anillo de tejido blando que es clave para el funcionamiento de la articulación y estabiliza el húmero.

Una lesión que casi a último momento lo dejó afuera del plantel de Los Pumitas que se encuentra en Australia, jugando el primer Rugby Championship M20 (este martes a las 4, ante Nueva Zelanda por la fecha 2). Como también del Mundial de la categoría en Sudáfrica, desde el próximo 29 de junio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con la entereza de un profesional Zunini le contó a "La Nueva". cómo se produjo la lesión, jugando por Buenos Aires Cricket & Rugby Club en el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

"En el primer partido con Biei, estábamos jugando contra el CASI, yo formando de `3´ (pilar derecho). Se me salió el hombro por palanca. Se me salió dos veces en el partido. La primera por palanca. Me lo acomodé y no duró ni cuatro segundos porque me encaró un chico del CASI al que me tiré a tacklear con el mismo hombro que se me había salido. Cuando estaba en el piso, sentía que no podía mover el brazo. Se me salió completamente y tuvieron que entrar los médicos", recordó.

En un primer momento no representó una lesión significativa.

"Me hice resonancias y estudios y me dijeron que se me había roto parcialmente el labrum. Me dijeron que tenía para dos meses de recuperación, con la obligación de fortalecer lo más que pudiera. En una sesión de kinesiología estaba probando estabilidad con una pelota de yoga de esas grandes. Con mi espalda apoyado en la pelota, con brazos y espalda a ciento ochenta grados, digamos. Haciendo ese ejercicio, de pronto se quedó sin fuerza el hombro y se me fue hacia la axila. Ahí se me rompió completamente el labrum", agregó.

Finalmente tuvo que pasar por el quirófano en Buenos Aires, operación que estuvo a cargo del doctor Conrado López Alonso, traumatólogo que trabaja para la Unión Argentina de Rugby y quien se desempeñó con Los Pumas en el último Mundial de Francia 2023.

"Este año me lo pierdo. Me dijeron que apunte a pretemporada del año que viene, asi que ya estamos en eso", explicó Zunini, quien el próximo 27 del corriente cumplirá 20 años.

Le dieron un mes de reposo en el que le dieron permiso para volver a nuestra ciudad. Debe volver luego de ese período, aunque Nahuel tiene que evaluar dónde completará el proceso de recuperación.

"La verdad es que me lo tomé con bastante calma. Son gajes del oficio, cosas que pasan por algo. Pero bueno, un poco de bronca tengo, ese sabor amargo de no haber podido viajar. De mostrar un poco este año, comparado con lo que fue el año pasado mío, que fue un muy buen año individual y colectivamente con Argentino. Pero sé que la vida da revancha. Estoy mentalmente preparado para el año que viene", concluyó.