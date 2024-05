"Teníamos una deuda pendiente de visitante", dijo Cérica, autor del gol de Villa Mitre en Cipolletti

"Teníamos una deuda pendiente de empezar a sumar de visitante. Por suerte pudimos traer los tres puntos, que lo necesitábamos, y nos volvimos a acomodar en el campeonato", dijo Ezequiel Cérica en diálogo con "El Diario Deportivo".

El delantero anotó ayer el gol con el que Villa Mitre venció a Cipolletti, por 1 a 0, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Federal A.

"Fuimos un equipo bien cerrado, prácticamente no tuvimos complicaciones y creo que hicimos un gran partido en una cancha muy difícil", agregó el exjugador de Gimnasia y Tiro de Salta, por el programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play.

Con esta victoria el tricolor sumó por primera vez de visitante, luego de dos derrotas consecutivas por 1 a 0, ante Germinal y Kimberley.

Además, este primer éxito llegó en un momento clave ya que la Villa venía de perder el clásico ante Olimpo en El Fortín.

"Nos golpeó (la derrota ante Olimpo), no tuvimos una buena semana. Fueron sensaciones raras, parecía que estábamos cerca del gol, no la pudimos meter y nos terminaron ganando el clásico, fue duro para nosotros", admitió Ezequiel.

"Me pegó un tiro en el travesaño -agregó-, por eso me fui con bronca. Después el resultado se hace un poco amplio porque si bien nos meten el primer gol también tuvimos para empatarlo y no pudimos empatarlo. Tuvimos una tarde oscura. Es fútbol. Ellos plantearon un partido para esperarnos y jugarnos de contra, aprovecharon los errores nuestros y nosotros no la pudimos meter sino hubiera sido otro partido".

En lo sucesivo, Villa Mitre recibirá el próximo fin de semana a Deportivo Rincón de Los Sauces y luego, entresemana, visitará a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

"Ojalá que sigamos creciendo, tenemos un gran grupo, un gran plantel, hay mucho recambio que eso es importante. Ojalá que podamos seguir sumando", se ilusionó Cérica.

Mirá la nota completa: