Pena en suspenso a una enfermera por venta ilegal de vacunas

Una enfermera de la unidad sanitaria del barrio Napostá, acusada de vender y aplicar vacunas sin autorización, fue condenada a una pena de prisión en suspenso, es decir que no irá a la cárcel aunque deberá cumplir tareas comunitarias.

Se trata de Rosana Elizabeth Rivas, de 53 años, quien vive en Urquiza al 600 y llegó al fallo tras un juicio abreviado en el que estuvieron de acuerdo ella, su defensor, Sebastián Martínez y el fiscal Gustavo Zorzano.

El juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal N° 1, le impuso 3 años de prisión de ejecución condicional, por los delitos de suministro infiel de sustancias medicinales, ejercicio ilegal de la medicina y peculado en concurso real, todo ello en concurso ideal con estafa y violación de los deberes de funcionario público.

Durante el mismo plazo tendrá que fijar domicilio, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor de instituciones de bien público (300 horas).

En total le imputaron 6 hechos delictivos a la mujer, que también fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

En detalle

El primero de ellos fue el 18 de enero de 2013 y el 18 de febrero del mismo año, cuando le aplicó a una menor sendas dosis de la vacuna contra el papiloma humano, aunque la paciente no estaba incluida en el rango etario correspondiente ni tenía patología que lo justificara. Lo hizo sin orden médica y le cobró a la madre.

El 18 de enero de ese año y el 17 de mayo, también de 2013, le aplicó a la madre de la chica 3 dosis de vacuna contra la hepatitis B. También le cobró por esas aplicaciones.

El 3 de abril de 2018 y el 3 de junio de ese año, le aplicó a cada mujer dos dosis de la vacuna "Prevenar 13", cuyo suministro no correspondía porque la paciente no estaba incluida en el rango etario y no presentaba patología respectiva. Fue sin orden médica y bajo el pago de 1.396 pesos.

El 31 de marzo de 2017 también inoculó a otra mujer la vacuna Menveo, cuyo suministro tampoco correspondía. Le cobró a la madre de la paciente por su intervención profesional y los insumos.

También la acusaron por aplicarle, sin autorización, la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis A a otra mujer. Ese hecho se produjo el 28 de febrero de 2018.

Por último, Rivas fue imputada de ser quien, el 28 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, le aplicó a una mujer sendas dosis de la vacuna contra la hepatitis A, sin solicitar la orden médica y previo pago.

Para concretar esas conductas, la enfermera sustraía de la unidad sanitaria a su cargo las dosis a inyectar, cuya custodia le había sido confiada para ser aplicadas a las personas que por la edad o por el estado de salud les correspondiera, afectando de esta manera la salud pública de la población.