Llegaba invicto y se cruzó con Canelo Álvarez: lo mandó "a la lona", o casi...

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez retuvo sus títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (IBF) tras vencer por decisión unánime a su compatriota el retador Jaime Munguía.

Munguía, de 27 años, llegaba invicto a la pelea disputada en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, donde Álvarez lo superó con una puntuación de 117-110, 116-111 y 115-112.

"Me siento muy orgulloso de este tipo de peleas, todo el mundo está viendo que somos dos guerreros mexicanos", indicó el ganador tras la pelea.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Mi time fue la clave, él es un gran peleador, fuerte e inteligente, pero tomé mi tiempo y sabía que podía hacerlo, me siento muy orgulloso de lo que hice. Quiero demostrar que soy el mejor y con este tipo de peleas se logró, demostré mi talento, ahora soy el mejor peleador", apuntó "Canelo".

Ambos boxeadores salieron agresivos y desde el primer round intercambiaron varios golpes, al tiempo que se vio una leves ventaja para el retador.

Sin embargo, todo cambió en el cuarto episodio cuando Álvarez mandó a la lona a su adversario tras conectarle un par de impactos al rostro, más allá de que Munguía se reincorporó rápido y continuó la pelea.

Con la victoria ante Munguía, Álvarez registra un récord de 61 triunfos con 39 nocauts, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, el retador se quedó con una marca de 43 victorias con 34 nocauts, y una derrota.

"Me sentí bien, lo intenté, pero es un peleador con muchísima experiencia, me ganó bien y la verdad me dolió mi primera derrota", reveló Munguía.