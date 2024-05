Macarena Ceballos se reencontró con sus raíces en Olimpo antes de cumplir el sueño olímpico

El club Olimpo vivió un momento muy especial al celebrar con un gran torneo los 70 años del natatorio Julio César Serrani, un emblema para la disciplina en nuestra ciudad.

Del homenaje a quien fuera todo un símbolo para la natación bahiense participó su familia, quien estuvo en el lugar recibiendo el cariño y el afecto de todos los que asistieron.

Además, la competencia tuvo la presencia estelar de dos nadadoras del Seleccionado: Macarena Ceballos, quien es por ahora la única representante nacional que habrá en los Juegos Olímpicos, y Andrea Berrino, quien viene de disputar el Mundial y aún sueña con un lugar en París 2024.

También formó parte del torneo y brindó una clínica el entrenador del combinado nacional Gustavo Roldán.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fueron días de emociones, festejos y mucha pileta para todos. Para Macarena y Andrea también sirvió para reencontrarse con sus raíces y sus sueños de adolescentes.

"Para mí es un honor muy grande estar acá, le contaba a los más chicos que yo arranqué en un club de barrio, con una pileta exactamente igual a esta. Está bueno que ellos sepan que arrancamos así y hoy estamos a donde estamos", le contó Maqui a La Nueva.

"Con Andre —agregó— hablamos que esto nos hace acordar a cuando éramos chiquitas e íbamos con 11 años al Kempes y nos alentaban. Está bueno recordar un poco de esa historia. Yo hace más de 20 años que nado, estoy en el lugar en el que estoy y está bueno no olvidarse las raíces y de dónde viene uno. Una nena me preguntó si mi pileta era mejor que esta y yo arranqué en una pileta así; es más, la pileta de Sociedad Alemana es igual a esta. Está bueno que ellos conozcan que es igual, no es que tengo lujos", insistió.

Muchas de las que cosas que ella vivió las vio reflejadas en las cientos de nadadoras y nadadores que se acercaron a competir al Serrani, incluido el club Fermo Nuoto Pallanuoto de Italia, que lució de gala tras superar las destrucciones sufridas por el temporal del pasado 16 de diciembre.

"Nosotras las vemos y éramos igual a ellas. Nosotras queremos transmitir y demostrar que se puede, pese a donde estemos, en la situación y la pileta que sea, se puede llegar adónde sea. Si las ganas y el acompañamiento están, se puede llegar", agregó Ceballos.

La cordobesa de Río Cuarto atraviesa el mejor momento de su carrera y se encuentra en la cuenta regresiva hacia su gran sueño: participar en los Juegos Olímpicos.

Maqui consiguió su clasificación a París 2024 tras lograr el récord sudamericano en 100 metros pecho en una de las series clasificatorias del Mundial Absoluto de Fukuoka en 2023.

Con un tiempo de 1m 6s 69 superó a su compatriota Julia Sebastián (1m 6s 98, en 2019) y consiguió la marca A que solicita World Aquatics, Federación de Deportes Acuáticos, para llegar a la máxima competencia.

Pero eso no fue todo: en Fukuoka también fue semifinalista en 200 metros pecho; además ganó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 la medalla de bronce en los 100 y cerró el año con seis oros en igual cantidad de pruebas (lo máximo que se puede competir, por reglamento) en el Campeonato Argentino de fin de año. Además, su gran 2023 lo había iniciado con siete medallas de oro y un récord argentino en el Campeonato Nacional Absoluto Open.

A todo eso podemos agregarle las múltiples distinciones individuales: deportista del año en Río Cuarto, Olimpia de Plata, Premio Centenario entregado por el Comité Olímpico Argentino y mejor nadadora Sudamericana elegida por el prestigioso medio Swim Swam.

Ahora, en este 2024, disfruta de la previa antes de cumplir su gran sueño.

"Este año es el más importante de mi carrera, por los Juegos Olímpicos, siento que es lo que soñé toda mi vida y me preparé para eso. Intento disfrutar todos los días, que creo que es lo más importante: disfrutar el camino. Porque si no, llegás ahí, se te pasó y ya está. Nunca dejé de disfrutarlo, pero desde que me operé el hombro en 2021 y volví en febrero de 2022, lo empecé a disfrutar de otra manera", reconoció la nadadora de 29 años.

—¿Cómo se ajustan esos detalles hasta los Juegos?

—En junio tenemos un torneo en Italia y ya me quedo en Europa en lo que sería el ciclo olímpico. Estoy con muchas ganas. Una vez que estemos allá es para no cruzarse con el frío, los horarios... Pero por ejemplo yo la Facultad la sigo haciendo, que también me sirve para despejarme, sino siento que es mucha presión. Vamos allá para eso, para poder estar enfocado en el último mes el 100 % en eso.

—¿Estando tan cerca de cumplir tu gran sueño, mirás para atrás y ves todo ese recorrido que, como decías, comenzó en una pileta como esta?

—A veces pienso y se cree que todo fue fácil, pero no todo fue fácil. Este es mi tercer ciclo olímpico, son 12 años, y por ahí uno a la primera que no le sale afloja y dice ya está. A mí me costó 12 años estar en un Juego Olímpico, todo esfuerzo vale la pena.

—En eso también sos un ejemplo para los más chicos, en que sepan que aunque no llegue en el primer intento hay que seguir por sus sueños...

—Yo siempre sostengo que en el deporte no todo es color de rosas y en la vida no es todo tan fácil. Son más las veces que te va a ir mal. Yo siempre sentí que tenía más para dar y en su momento hubo gente que me dijo para qué seguía nadando y yo de chiquita no se lo tenía que demostrar a nadie pero pensaba "es mi sueño, dejame".

—¿Estar en una semifinal olímpica es el gran objetivo?

—Sí, creo que si uno va sin motivaciones o sin objetivos es medio raro. Creo que puedo soñar con una semifinal, y por qué no, una final. Entreno para eso todos los días, pensando que voy y no soy nadie, me tengo que ganar una semifinal y una final y eso voy a buscar.

Mientras disfruta del camino hacia eso que soñó toda su vida, Macarena pasó por Olimpo para dejar un momento imborrable en todos los que la admiran y, también, para reencontrarse con sus raíces.

"Salimos de piletas así"

Andrea Berrino fue la otra presencia destacada que recibió Olimpo y toda la natación de nuestra ciudad durante el torneo.

"Nosotras somos del interior, yo soy de Río Tercero (Córdoba), y salimos de piletas así desde muy chiquitas. Estuvimos con los chiquitos de la escuelita y se lo contamos, se me acercó una mamá a preguntarme qué pasaba si su hija entrenaba siempre en pileta de 25 metros si podía llegar igual. Y sí, se llega igual, como siempre decimos: adaptándose a las herramientas. Todo eso nos hace acordar al lugar de dónde venimos", reconoció Berrino.

Andre también forma parte del Seleccionado y viene de disputar el Mundial de Doha. Mientras tanto, continúa con chances de llegar a los Juegos, en caso de conseguir la marca necesaria. Para eso tiene tiempo hasta el 23 de junio.

—Creo que el ejemplo más importante que dejan es ese, ¿no? Sabiendo que desde el interior o un club de barrio, también se puede llegar a la elite mundial...

—Sí, obviamente. Ese es el mensaje que tratamos de dar siempre, el disfrute, que te guste realmente lo que hacés; sabemos que la natación no es profesional, es recontra amateur. Entonces tiene que haber un plus pasional que realmente lo disfrutes y obviamente que el club, el entrenador y la familia es un pilar muy importante pero el motor tiene que ser el deseo y los sueños de uno mismo.

A lo largo de su carrera, Andre se tuvo que sobreponer a varias inconvenientes físicos. Incluso, una tendinitis en su hombro izquierdo y una trombosis en su pierna derecha pusieron en serio riesgo su carrera. Pero siempre se repuso.

—¿Dónde encontraste vos esa motivación para seguir?

—Yo entré en la Selección desde muy chica y siempre me puse como objetivo ir a paso a paso. Obviamente que tuve muchos obstáculos, como todos los deportistas, por cuestiones físicas y de salud. Pero siempre tuve estos pilares, del entrenador de los amigos y la familia, ese círculo cercano que son los que te apoyan cuando la cosa se pone difícil. También trabajé mucho en la parte psicológica de dar vuelta la página y seguir enfocada en lo que sigue.

—¿Qué es lo que sigue para vos en este año?

—Venimos de un Mundial (en Doha) y en mayo tenemos el último selectivo del año, trataremos de poder plasmar en el agua todo lo que se viene entrenando. Esperemos que salga y demostrar el mejor rendimiento posible. Ese es el último selectivo y como torneo importante, más allá de los Juegos Olímpicos, va a ser el Sudamericano en octubre y en diciembre el Mundial.