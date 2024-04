"Estoy dolorida, pero inmensamente feliz": Ocampo clasificó al maratón olímpico

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca el 11 de febrero de 1986. Periodista. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes. En La Nueva desde 2013. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otros.

Daiana Ocampo concretó una verdadera hazaña deportiva este domingo en Hamburgo, al terminar en la séptima colocación el maratón internacional, ser la única no africana en el top ten y conseguir con 2h 26m 24s la ansiada marca mínima para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos.

En el noveno maratón de su campaña, Ocampo se unió así a Florencia Borelli como las dos argentinas que cumplieron la durísima exigencia fijada por World Athletics para asistir a París 2024: correr en menos de 2h 26m 50s.

"Estas emociones no se pueden describir con palabras, siempre creí en mí para alcanzar esta meta, otras veces dudé porque no siempre las cosas salieron como las planeé y algunos de esos momentos fueron golpes duros. El deportista de alto rendimiento trabaja tan ardua e incansablemente, escalamos alto en las expectativas, y cuando no se obtiene el resultado, la caída parece doler más", dijo la nacida en Pilar el 16 de febrero de 1991.

“Estoy dolorida por el esfuerzo… pero inmensamente feliz”, agregó. "Hamburgo siempre va a quedar en mi corazón como el día en que pude demostrar de lo que soy capaz", sostuvo.

Los parciales de Daiana fueron: 54m 28s en los 10 kilómetros, 51m 59s en 15k, 1h 09m 06s en 20k, 1h 12m 54s en medio maratón, 1h 26m 29s en 25k, 1h 43m 48s 30k, 2h 01m 16s en 35k y 2h 18m 52s en 40k.

"Sería egoísta de mi parte decir que solo es mío. El medio en la carrera son mis piernas pero no podría lograr nada de esto sin todo el equipo que me acompaña: Damián Gasto; mi familia que es el pilar de mi vida; Amparo, mi niña que solo ve a su madre entrenar, la que me pregunta diariamente '¿Ma, hoy tenés doble turno?' Mientras jugamos o pasamos tiempo juntas...", mencionó.

En la 38º edición del maratón de Hamburgo hubo 15 mil participantes, la ganadora, la keniata Irine Cheptai, produjo uno de los mejores tiempos jamás registrados para una debutante (2h 18m 22s), superando en gran duelo a su compatriota Winfridah Moser (2h 18m 25s). La etíope Gotyom Gebreslase, campeona mundial 2022 en Oregon, fue tercera con 2h 21m 29s.

Las siguieron otras africanas: la keniata Jackline Cherono con 2h 21m 40s, la etíope Aminet Ahmet con 2h 23m 27s y la keniata Cynthia Limo con 2h 25m 10s; luego llegó Ocampo. Entre los hombres, el keniata Bernard Koech repitió su victoria del año anterior con 2h 04m 24s.

El recordman argentino Joaquín Arbe no pudo quedar en su nivel, ya que fue 27° con 2h 26m 07s; en tanto que Marcela Gómez abandonó luego del décimo kilómetro.

“Es un recorrido duro, no tan llano como otros maratones europeos y sobre todo la primera parte tiene algunas subidas que complican. Cuando llegaron los últimos dos kilómetros, ya sentía el esfuerzo pero puse toda la voluntad para alcanzar la marca… Y ahora me siento increíble”, agregó Ocampo.

Para dar cuenta de la hazaña que logró hay que recordar que el 18 de febrero, en Sevilla, Borelli había establecido el récord nacional y sudamericano de 2h 24m 18s y Ocampo se había quedado a las puertas de la clasificación al marcar 2h 27m 16s.

“Aquel día me había sentido muy bien físicamente y por eso me decidí a volver a correr un maratón con tan poco espacio de recuperación. Sé que no es lo más aconsejable, pero se terminaba el período de habilitación a fines de abril y Hamburgo era mi última oportunidad”, contó.

Hasta el momento Argentina cuenta con 104 plazas obtenidas.

También tienen un lugar confirmado la nadadora Macarena Ceballos, los tiradores Fernanda Russo, Julián Gutiérrez y Federico Gil, el pentatleta Franco Serrano, los palistas Agustín Vernice y Brenda Rojas, los regatistas Francisco Guaragna, Lucía Falasca, Mateo Majdalani, Eugenia Bosco, Francisco Saubidet Birkner, Chiara Ferretti y Catalina Turienzo, la maratonista Florencia Borelli, los remeros Sonia Baluzzo, Evelyn Silvestro, Alejandro Colomino y Pedro Dickson, el esgrimista Pascual Di Tella, el taekwondista Lucas Guzmán, el arquero Damián Jajarabilla.

Además, los tenistas Lourdes Carlé y Facundo Díaz Acosta entrarán si se mantienen entre los mejores 400 del ranking individual —algo que ya es un hecho— y la Argentina no selecciona otros cuatro tenistas de cada género. Mientras que nuestro país ya se aseguró dos lugares en equitación (uno en salto y otro en concurso completo) y uno más en ciclismo ruta.

Los Leones (hockey masculino), Las Leonas (hockey femenino) y Los Gladiadores (balonmano masculino), al margen de Los Pumas y el seleccionado masculino de fútbol, también estarán en la cita olímpica pero naturalmente confirmarán sus delegaciones más adelante. (con información de CADA)