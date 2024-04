Rumbo a los Juegos: visitas de lujo, la IA y la actualidad de los bahienses

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca el 11 de febrero de 1986. Periodista. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes. En La Nueva desde 2013. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otros.

Es año olímpico y nada mejor que estar al día con los atletas y seleccionados que se calzarán la celeste y blanca en la capital francesa o, por lo menos, sueñan por estos días con estar en la gran cita mundial.

París 2024 comenzará el 26 de julio; es decir, en exactamente 92 días.

102 y contando. La última plaza lograda para nuestro país rumbo a los Juegos Olímpicos fue la de Damián Jajarabilla en tiro con arco.

También tienen un lugar confirmado la nadadora Macarena Ceballos, los tiradores Fernanda Russo, Julián Gutiérrez y Federico Gil, el pentatleta Franco Serrano, el palista Agustín Vernice, los regatistas Francisco Guaragna, Lucía Falasca, Mateo Majdalani, Eugenia Bosco, Francisco Saubidet Birkner, Chiara Ferretti y Catalina Turienzo, la maratonista Florencia Borelli, los remeros Sonia Baluzzo, Evelyn Silvestro, Alejandro Colomino y Pedro Dickson, el esgrimista Pascual Di Tella y el taekwondista Lucas Guzmán.

Además, los tenistas Lourdes Carlé y Facundo Díaz Acosta entrarán si se mantienen entre los mejores 400 del ranking individual —algo que ya es un hecho— y la Argentina no selecciona otros cuatro tenistas de cada género. Mientras que nuestro país ya se aseguró dos lugares en equitación (uno en salto y otro en concurso completo) y uno más en ciclismo ruta.

Los Leones (hockey masculino), Las Leonas (hockey femenino) y Los Gladiadores (balonmano masculino), al margen de Los Pumas y el seleccionado masculino de fútbol, también estarán en la cita olímpica pero naturalmente confirmarán sus delegaciones más adelante.

***

Sueña. Valentina Costa Biondi habló en exclusiva con La Nueva. a poco más de cuatro meses de haber sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando para Las Leonas.

"Ni bien me lesioné lo primero que se me cruzó por la cabeza fueron los Juegos Olímpicos”, contó la bahiense, quien admitió que “trato de enfocarme de pleno en la rodilla y de no sacar tantas cuentas”.

Valen fue a Tokio 2020 y mantiene vigente el sueño de formar parte del plantel que dispute los Juegos en París.

***

Otra semana olímpica. La bahiense Catalina Turienzo se encuentra disputando estos días la Semana Olímpica Francesa, en las costas de Hyères, Francia.

Se trata, además, de la última oportunidad para las diferentes categorías de la vela de obtener plazas rumbo a los Juegos Olímpicos.

Por ello, no solo hay actividad en fórmula kite, sino que también se desarrollan regatas en iQFOiL, Fórmula Kite, ILCA 6, ILCA 7, 470, 49erFX, 49er, Nacra 17.

Cata ya tiene un lugar asegurado en París; no obstante, la competencia entregará los últimos cinco cupos para completar las 20 que navegarán en Marsella, en agosto venidero.

***

Vuelve el capitán. Los Pumas 7s viajaron rumbo a Singapur para disputar la última etapa del circuito mundial de rugby seven del 3 al 5 de mayo.

Las principales novedades de la convocatoria son el regreso del capitán Santiago Álvarez Fourcade y el primer llamado para Facundo Pueyrredón, jugador cordobés de La Tablada.

El bahiense vuelve al equipo tras sufrir un esguince acromioclavicular en el Seven de Los Ángeles.

***

Amistosos. Las Leonas están en los Estados Unidos afrontando una serie de amistosos ante el combinado local. Todos los partidos se llevan a cabo en Charlotte.

Hasta el momento jugaron dos veces, con sendas victorias para el seleccionado femenino de hockey: 3 a 1 en el primer amistoso (goles de Zoe Díaz -2- y Eugenia Trinchinetti) y 5 a 1 el segundo (Rocío Sánchez Moccia, Lara Casas, Majo Granatto -2- y Zoe Díaz).

La gira se completará con dos duelos más: uno hoy y el otro el próximo sábado.

No fueron parte de la convocatoria las bahienses Valentina Costa Biondi (lesionada) y Bianca Donati, y la montermoseña Bárbara Dichiara.

***

Arrancaron. Este lunes fue el día de inicio oficial de los entrenamientos de la selección masculina de vóleibol de cara a un año exigente con la VNL y la clasificación olímpica como primer objetivo.

Los ensayos están a cargo de Pablo Rico y Santiago Darraidou a la espera que se sume el resto del cuerpo técnico que está terminando su trabajo en las respectivas ligas.

En este comienzo del trabajo ya están presentes Facundo Conte y Gustavo Maciel, recientes campeones de la Liga Argentina, como así también Luciano Vicentín, Ezequiel Palacios y Germán Gómez, quienes ya finalizaron sus compromisos en Europa.

También están entrenando Nahuel García, Pablo Urchevich, Agustín Gallardo, Tobías Scarpa, Lucas Conde y Ezequiel Vázquez.

La Liga de Naciones se jugará del 21 al 26 de mayo en Río de Janeiro, Brasil; del 4 al 9 de junio en Ottawa, Canadá, y del 18 al 23 de junio en Liubliana, Eslovenia.

***

Visitas de lujo. Este fin de semana se llevará a cabo el 70º torneo aniversario Natatorio Julio César Serrani.

Habrá participación especial de Macarena Ceballos (clasificada a París 2024 en 100m pecho), Andrea Berrino (medallista suramericana y panamericana) y del Club Fermo Nuoto de Italia.

Asimismo, se desarrollará una clínica teórico-práctica presencial a cargo de Gustavo Roldán, head coach de la selección Argentina de Natación.

***

Otro Dream Team. Estados Unidos confirmó su plantel de básquetbol para París 2024 y estarán los mejores.

El roster elegido por el director general Grant Hill está compuesto por Bam Adebayo (Miami Heat), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Boston Celtics), Stephen Curry (Golden State Warriors, hará su debut olímpico), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kawhi Leonard (L.A. Clippers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns) y al máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, LeBron James (Los Angeles Lakers).

El equipo estará dirigido por Steve Kerr (Golden State Warriors).

***

El camino. Los Gladiadores conocieron esta semana cómo estará integrado su grupo en los Juegos Olímpicos.

En lo que significará su cuarta participación consecutiva en un Juego Olímpico, y al igual había sucedido en Tokio 2020, la selección masculina de balonmano volverá a afrontar un grupo muy exigente con cuatro europeos sumado esta vez al campeón africano, 7º en el último Mundial y a priori la mejor selección no europea de la actualidad.

Argentina estará en la zona B y debutará ante Noruega. Luego se medirá ante Hungría, Dinamarca y Francia, para cerrar ante Egipto.

En el A estarán España, Croacia, Alemania, Eslovenia, Suecia y Japón.

***

Primer contacto. La organización llevó a cabo la semana pasada su primer contacto oficial con la prensa acreditada a fin de comunicar detalles relevantes sobre la Ceremonia de Apertura de los Juegos, a desarrollarse el viernes 26 de julio en el río Sena.

Además, en el briefing se brindaron datos sobre ubicaciones, horarios, restricciones, zonas asignadas, espacios de trabajo, desarrollo de la ceremonia y transporte.

***

Antorcha en marcha. Este viernes, la llama olímpica de París 2024 será entregada de manera oficial a una delegación del Comité Organizador durante una ceremonia simbólica a desarrollarse en Atenas, Grecia.

La ceremonia, que tendrá lugar en el Estadio Panatenaico de Atenas (el lugar de apertura de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1986), marca el final de los 11 días de Relevo de la Antorcha Olímpica a través de Grecia, y que empezó el pasado 16 de abril, cuando se encendió la llama de París 2024 en una ceremonia celebrada en el sitio arqueológico de Olimpia, el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad.

El acto está programado para empezar a las 18.30, hora local. Esto significa que serán seis horas menos en Argentina (12.30).

Después del acto de entrega, la llama pasará la noche en la Embajada Francesa en Atenas antes de embarcar en el Belem para partir hacia Marsella, Francia, donde está previsto que llegue el 8 de mayo.

***

La IA toma protagonismo. En una iniciativa innovadora, el Comité Olímpico Internacional lanzó en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, sede de los Juegos Londres 2012, la Agenda Olímpica de IA.

La misma establece el impacto previsto que la Inteligencia Artificial (IA) puede tener para el deporte y cómo el COI pretende liderar la implementación global.

“La IA puede ayudar a identificar atletas y talentos en todos los rincones del mundo. Puede brindar a más atletas acceso a métodos de entrenamiento personalizados. Más allá del rendimiento deportivo, la IA puede revolucionar la evaluación y el arbitraje, fortaleciendo así la justicia en el deporte. También hará que la organización de eventos deportivos sea extremadamente eficiente, transformará la retransmisión deportiva y hará que la experiencia del espectador sea mucho más individualizada e inmersiva”, dijo Thomas Bach, presidente del COI.

***

Un récord y una baja. El atletismo ofreció en las últimas horas dos noticias contrapuestas.

La primera fue la lesión de la venezolana Yulimar Rojas, actual monarca del salto triple y vigente campeona olímpica.

“No podré participar en los Juegos Olímpicos. Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo”, señaló.

En tanto, el enorme Armand Duplantis logró establecer por octava vez el récord mundial en salto con garrocha, al superar en el inicio de la Diamond League 2024 los 6,24 metros.

El sueco se presentó en la etapa, desarrollada en Xiamen, China, y superó su propia marca anterior, que había sido en Eugene en septiembre del año pasado al llegar a los 6,23 metros.

***

No hay plata. Lamentablemente, los Juegos Suramericanos de la Juventud, que estaban previstos desarrollarse el año que viene en San Luis, no se podrán realizar allí.

El secretario de Deportes, Gabriel Rivero, aseguró que el Gobierno tuvo que dar de baja a los Juegos y también al Mundial de Pelota Vasca 2026.

“Tenemos que entender que la operación de los Juegos tiene un costo para la Provincia de 30.000 millones de pesos. Entenderán que es una situación económica muy difícil de afrontar para la Provincia”, señaló.

La decisión ya fue elevada al Comité Olímpico. En lo inmediato, Panam Sports deberá informar si abre la convocatoria a posibles sedes o si ya cuenta con una ciudad alternativa elegida.