Catalina Turienzo completa el rompecabezas rumbo a los Juegos Olímpicos

La clasificación olímpica de vela para los Juegos Olímpicos entra en la recta final ya que entre este domingo y el próximo viernes 27 de abril se celebrará la Last Chance Regatta, última oportunidad para que los veleristas obtengan una cuota para sus naciones.

Después de ocho meses surcando los mares de todo el mundo, los regatistas llegaron a Hyères, Francia, para disputar el último torneo clasificatorio en el marco de la Semana Olímpica Francesa. En total se repartirán 49 plazas para París 2024, divididas entre las diez categorías: iQFOiL, Fórmula Kite, ILCA 6, ILCA 7, 470, 49erFX, 49er, Nacra 17.

De forma paralela, se organizará una competición abierta para todas aquellas naciones que ya hayan obtenido una cuota olímpica, por lo que en la Costa Azul francesa se darán cita cerca de 1000 veleristas procedentes de 90 países.

Allí estará la bahiense Catalina Turienzo, clasificada a París 2024 gracias a su medalla lograda en los últimos Juegos Panamericanos, compitiendo entre el domingo y el jueves, día de la Medal Series.

Además, en Argentina se destaca la presencia del 49erFX de Sol Branz, 5ª en Tokio 2020 y oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, junto a su nueva compañera, Jules Pantin, campeona del mundo juvenil en 2022. Pantin sustituye a la lesionada Cecilia Carranza, campeona olímpica de Nacra 17 junto a Santiago Lange y compañera de Branz en Tokio 2020.

Mientras que también buscarán una cuota olímpica representantes de 470: Belén Tavella-Joaquín Tarasido, Martín Cloos-Emiliana López.

Ya están clasificados a los Juegos, además de Catalina, los regatistas Francisco Guaragna (ILCA 7), Lucía Falasca (ILCA 6), Mateo Majdalani (Nacra 17), Eugenia Bosco (Nacra 17), Francisco Saubidet Birkner (iQFOiL) y Chiara Ferretti (iQFOiL).

El calendario de competición de la Last Chance Regatta está sujeto a cambios en función de las condiciones meteorológicas y contempla un día de reserva.

Las rivales de Cata

Estarán presentes en Hyères un total de 24 riders según comunicó World Sailing.

Además de Turienzo (29°) competirán Daniela Moroz (USA, 1° del mundo), Gisela Pulido (ESP, 3°), Leonie Meyer (GER, 4°), Lauriane Nolot (FRA, 6°), Jingyue Chen (CHN, 7°), Eleanor Aldridge (GBR, 8°), Lily Young (GBR, 9°), Gal Zukerman (ISR, 10°), Breiana Whitehead (AUS, 11°), Wan Li (CHN, 13°), Annelous Lammerts (NED, 14°), Katie Dabson (GBR, 15°), Maya Ashkenazi (ISR, 16°), Madeleine Anderson (GBR, 18°), Jessie Kampman (FRA, 22°), Si Wang (CHN, 30°), Chenxue Liu (CHN, 31°), Benyapa Jantawan (THA, 39°), Marie-Eve Mayrand (CAN, 44°), Emily Bugeja (CAN, 49°), Lucy Bilger (NZL, 51°), Julie Solange Paturau (MRI, 62°), Nataliya Leshko (CAN, 65°),

Las futuras rivales

En tanto, hasta el momento son 15 los países clasificados en Fórmula Kite para los Juegos Olímpicos: 14 y Argentina, sobre un total de 20 que le darán vida a la competencia olímpica en las playas de Marsella.

Desde el último Mundial clasificaron Eleanor Aldridge (Gran Bretaña, actual 8° en el ranking), Daniela Moroz (Estados Unidos, 1°), Annelous Lammerts (Países Bajos, 14°), Jing Yue Chen (China, 7°), Breiana Whitehead (Australia, 11°), Maya Ashkenazi (Israel, 16°), Leonie Meyer (Alemania, 4°) y Maggie Eillen Pescetto (Italia, 5°).

En tanto, desde los clasificatorios continentales accedieron ya, además de Catalina, Gisela Pulido (España, 3°), Emily Claire Bugeja (Canadá, 49°), Justina Kitchen (Nueva Zelanda, 26°), Julie Paturau (Mauricio, 62°) y Fawn Benjapa (Tailandia, 39°).

Un cupo está asegurado para Francia, por ser sede. La atleta elegida saldrá de Poema Newland (2° del mundo) o Lauriane Nolot (6°). En tanto, la bahiense ocupa el puesto 29° del escalafón, siendo además la segunda mejor en América.