El Gobierno restituyó tierras cedidas a mapuches durante la gestión de Alberto Fernández

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que va a restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Mascardi que fueron entregadas a una comunidad indígena durante el gobierno de Alberto Fernández.

Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, quien puntualizó que estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad.

Según el portavoz, esta agrupación es liderada por un exfuncionario y abogado cercano al dirigente social Juan Grabois.

"Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023", puntualizó Adorni.

En su cuestionamiento a la cesión de esas tierras en 2021 sostuvo, además, que "a lo largo del Gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias".

Y en esa línea, apuntó: "De hecho 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones".

"Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos y no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", cerró.

Como informó Clarín este miércoles, se trata de dos hectáreas en el mejor lugar de Lago Mascardi, dentro del circuito Cerro Tronador, uno de los sitios más turísticos de Bariloche.

La zona conocida como Los Rápidos fue otorgada en concesión por 10 años en 2021, mientras el conflicto con la facción autodenominada mapuche de Villa Mascardi estaba en su apogeo.

El último lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido investigar a la fundación que encabezaba Dellavalle y también a los funcionarios que participaron en la cesión de esas tierras.

Las tierras le fueron adjudicadas a la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad por la Administración de Parques Nacionales.

Con su denuncia, Stornelli quiere saber si hubo auditorías que controlaran las entregas de tierras. El principal delito que se investiga es fraude a la administración pública. (Infobae)