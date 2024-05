El ministro D'Onofrio pidió la planta de GNL en Bahía: "No hay comparación con Punta Colorada"

El ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D'Onofrio, dijo hoy que "no hay comparación" entre Bahía Blanca y Punta Colorada (Río Negro), y se mostró a favor de que la planta de GNL de YPF-Petronas se emplace en nuestra localidad "por infraestructura y, por capacidad del Puerto, que está llamado a ser el gran puerto de energía en el futuro".

"Con claridad, no hay comparación entre un punto y otro. Esto tiene que ver más con un amague para condicionar, disciplinar, apretar a la provincia de Buenos Aires... no lo sé. No hay punto de comparación. Es como que me digan que va a haber un centro de distribución donde no hay posibilidad de que entren los camiones", señaló.

En diálogo con los periodistas Maximiliano Allica y Sergio Prieta, el funcionario mencionó que "espero que en las próximas horas esto quede zanjado y se avance como corresponde acá en Bahía Blanca".

En otro tramo de la entrevista, D'Onofrio se refirió al subsidio que reciben los municipios para sostener el transporte público de pasajeros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El convenio que tenía que ver con el Fondo Compensador del interior era que las provincias se comprometían a poner lo mismo que ponía el Estado nacional; o sea, 50 y 50. Al dejar de pagar la Nación, la Provincia, con un gran esfuerzo del gobernador Kicillof, ha aumentado. Así y todo, eso no alcanza para reducir la tarifa que tenemos hoy en Bahía Blanca", respondió.

"No hubo ningún acto administrativo por el cual se eliminara el Fondo, solo hubo un comunicado de prensa del Ministerio de Economía cuando todavía Transporte no pertenecía a Economía. Se dejó de pagar porque se dejó de pagar", ironizó.

El ministro agregó que así "el usuario del interior se ve perjudicado".

"Claramente lejos de avanzar, el Estado nacional abandonó al interior y en los lugares más pequeños empieza a desaparecer el servicio porque deja de ser viable. Hay que avanzar en la restitución del Fondo Compensador; espero que la Corte Suprema resuelva rápido el planteo que le hemos hecho", sostuvo.

Finalmente, D'Onofrio, representante del Frente Renovador, analizó el presente y futuro del peronismo.

"Nosotros últimamente nos regimos por el principio de coalición y creo que tenemos que volver a las raíces de un sistema de movimientos. La coalición terminó siendo una fórmula para repartir poder, lugares en una lista, pero no ha saldado la cuestión del debate político. Somos un movimiento con coincidencias pero también diferentes abordajes en algunos temas", advirtió.

"Tenemos que redefinir el perfil, establecer vocerías calificadas —continuó—. Porque hoy, para muchos medios es atractivo sentar en una mesa a (Guillermo) Moreno, a (Juan) Grabois, a Aníbal Fernández o a (Luis) Delía... pero no representan la totalidad del peronismo. Hay que empezar a trabajar desde las bases y los liderazgos van a surgir solos".

En ese sentido, expresó que "no podemos caer solamente en que vamos a ser alternativa por ser oposición a este gobierno".

"Hay que recuperar la iniciativa, plantear esperanza, proyectos y, fundamentalmente, reconstruir la confianza de la gente. Si hoy Milei es presidente es por culpa exclusiva nuestra que hicimos un muy mal gobierno", aseguró.

"Mediáticamente puede ser, pero Moreno no representa absolutamente a nadie más que a Moreno y a su familia a la hora de comer. No hablemos de que representa a una parte importante del peronismo. Si queremos tener un cimiento importante no podemos empezar por el techo; hay que hacer un debate profundo y hacer una autocrítica de los cuatro años de Alberto Fernández", resumió.

Y completó: "Axel (Kicillof) tiene que gobernar estos cuatro años más allá de candidaturas. No hay que apurarse".

Mirá la entrevista completa: