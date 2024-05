Conflicto por el ingreso de los padres a la escuela y el jardín de infantes de la Base Espora

Padres de alumnos de la Escuela Primaria Nº 68 y del Jardín de Infantes Nº 918 que funcionan en la Base Aeronaval Comandante Espora mostraron su descontento luego de una decisión gubernamental que obligará a familiares de los chicos que concurren a esos establecimientos a pagar un canon anual para ingresar al predio.

Esta nueva postura se tomó a partir del conflicto armado entre Israel e Irán, ya que todas las bases armadas del país pasaron a un nivel de seguridad 2. A partir de esta determinación, cada familiar deberá abonar un pase -que incluye un pedido de antecedentes- cuyo valor podría superar los 5 mil pesos.

De este modo, se aclaró, estas personas podrían ingresar a retirar a los chicos de la escuela o el jardín, o bien asistir a un evento escolar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por esta razón, un grupo de padres puso el grito en el cielo, protestando por la medida.

Analía, madre de uno de los chicos, sostuvo que la decisión responde a "un pedido de (el área de) Contrainteligencia de la base".

"Por esta razón se están reforzando las entradas a todas las bases militares. El tema es que los chicos quedan en el medio de toda esta situación y las familias también, porque los jardines y escuelas públicas tienen personas que por algún motivo no pueden pagar una escuela privada y mucho menos tener que pagar antecedentes penales, fotos y demás papeles que te piden para poder ingresar al jardín", manifestó.

En ese sentido, estimó que el valor del trámite sería de unos "5 mil pesos en total, porque antecedentes penales sale 1.800 pesos; además, puede aumentar si uno lo quiere enseguida". Esto, explicó, dependerá también de lo que exijan las autoridades de la Base, ya "que debés tenerlo ya para circular".

Tanto el jardín como la escuela en su momento funcionaban fuera de la base aeronaval, pero luego fueron incluidos en su interior luego de que se ampliara y cercara el predio.

"En su momento, la directora nos había dicho que no hacía falta (el pase), que con el DNI era suficiente; pero hay otra bajada de la policía que te piden otro pase. No se ponen de acuerdo y los chicos quedan en el medio. Exigimos que no se vulnere el derecho de los chicos a estudiar, porque en caso de que hubiese un padre que tenga antecedentes, ese chico no puede ingresar y ahí es donde radica el problema", indicó.

La mujer reconoció que "es una locura estar pidiendo antecedentes penales de todas las personas que quieren ingresar a un acto escolar o que la directora tenga que ir a hablar con la policía para que deje pasar a familiares o aquellas personas que quieran ingresar a un establecimiento público". (con información de El Nueve TV)