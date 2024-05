Video: feroz pelea en una reconocida heladería de Mar del Plata

Una reconocida heladería de Mar del Plata fue escenario de una feroz pelea entre dos hombres y una mujer que terminó con la voladura de sillas, mesas y hasta golpes de puño.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en el comercio ubicado en avenida Colón, entre Corrientes y Santa Fe, pero las imágenes de la cámara de seguridad recién se dieron a conocer en las últimas horas.

Las imágenes captan cuando un hombre se sienta en una de las mesas y es increpado por una mujer. Ahí el hombre se levanta y la empuja hacía la puerta, es en ese momento en el que otra persona entra a la heladería Italia.

Allí la pelea se tornó aun más violenta con la voladura de sillas, mesas y hasta golpes de puño.

Todo este accionar sucedió ante los ojos de dos empleados que no comprendían el violento hecho y hasta le suplicaban que abandonen el local.

“Apareció un hombre que nos hizo levantar ciertas sospechas. Pidió un helado y se sentó en una de las mesas a esperar. Mientras yo preparaba su pedido, apareció una mujer preguntando por un muchacho de campera negra. Le dijimos que sí y, cuando se encontraron, empezó una discusión porque, supuestamente, el hombre le había robado plata”, contó uno de los heladeros.

“Les pedí que se vayan, que acá no discutan, que no era el lugar, pero en ningún momento me escucharon. Empezaron a revolear todo. Tiraron una mesa, una silla”, indicó.

La otra empleada también dio detalles del hecho y señaló que ambas personas se conocían ya que "mientras se gritaban se llamaban por sus respectivos nombre”.

Lo curioso de este caso es que cuando los dos atacantes se fueron, presuntamente con la plata que reclamaban, el cliente "se sentó con un poco más de tranquilidad, reclamó el helado, lo comió y se fue”.

Al día siguiente el dueño del comercio radicó la denuncia en la Comisaría N°2 de Mar del Plata. (NA)