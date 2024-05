Espert estimó cuál es el piso de reservas de dólares para eliminar el cepo cambiario

"Hasta que las reservas estén en un terreno holgado, no creo que el cepo termine", anticipó el diputado

Tras la media sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Cámara baja, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert destacó hoy el rumbo económico adoptado por el Gobierno para levantar el cepo cambiario y estimó cuál sería el piso de reservas necesario para avanzar en esa dirección.

"El Gobierno va a esperar que las reservas netas (en el BCRA) estén en positivo; ahora están en cero y estaban negativas a fin del año pasado. Hasta que estén en un terreno holgado, con un piso de 5 mil millones de dólares, no creo que el cepo termine. Después se puede pensar en una eventual dolarización o competencia de monedas", precisó el economista liberal.

Ayer, el presidente Javier Milei volvió a referirse a las restricciones cambiarias y reveló que "en algún momento del año" estas trabas se eliminarán, aunque aclaró que para eso, primero hay que "hacer unas cuantas cosas", entre las que estaría una modificación del sistema financiero. La intención es que haya una garantía de que la medida no va a provocar una corrida bancaria.

Según Espert, lo que está pensando el mandatario por el momento es realizar un "montón de deberes" y condiciones necesarias para cumplir con ese objetivo, entre ellas, sancionar una "reforma monetaria", algo que requiere "una reforma estructural previa gigantesca".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La reforma es un concepto que engloba muchas cosas, que es el de la competencia de monedas. Otra cosa podría ser penalizar severamente la emisión monetaria del Banco Central para evitar el déficit fiscal", señaló el legislador.

"Es muy sensato pensar que, para liberar el cepo, hacen faltan dólares y que debemos tener el gasto público controlado y a un nivel sostenible", dijo en declaraciones a radio Rivadavia.

Con una definición llamativa sobre las actuales dificultades para avanzar en esa dirección, el titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados apuntó que "uno de los grandes enamorados del cepo es el Fondo Monetario (FMI), porque nos ve comprando dólares con todo lo recaudado" a partir de gravámenes como el Impuesto PAIS, que incrementó fuertemente su peso en los ingresos estatales desde el gobierno de Javier Milei en relación a las compras al exterior.

"Se les cae la baba porque pueden cobrar parte de lo que nos han prestado. El Fondo nos dice que vayamos más tranquilos con el cepo", aseguró.

Sin embargo, Espert destacó que aún con las restricciones cambiarias "estamos con déficit cero y derrumbando la tasa de inflación. Hacer cosas sostenibles por el bien de la gente todavía cuesta, estamos recién poniendo los primeros ladrillitos".

En relación al trabajo legislativo que se avecina en el Congreso, el economista dijo que la semana que viene saldrán los dictámenes de comisión en el Senado sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, que es el paso previo para la discusión en el pleno, y que el clima en la Cámara de Diputados ha sido "muy constructivo" para lograr la aprobación de ambas legislaciones.

"Trabajamos con bloques amigos: con el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Junto con los chicos de La Libertad Avanza veo clima para que se empujen estas cosas de sentido común", resaltó.

Sin embargo, Espert les envió un mensaje a los legisladores que impulsan proyectos para mejorar la movilidad jubilatoria o garantizar el gasto para el funcionamiento de las universidades nacionales, entre otros puntos. "Hay que advertirle a la clase política que la sostenibilidad fiscal y la inflación cero que estamos buscando es para que 22 millones de personas pobres dejen de sufrir la inflación y no tienen cobertura. Guarda con todos los proyectos que andan aumentando el gasto público", indicó.

Y resaltó: "El Gobierno ya dio muchas señales de mejora de la situación de los jubilados, pero la política ahora quiere cambiar más la movilidad jubilatoria. Todo tiene que ser equilibrado. Cada proyecto de aumento de gasto tiene que venir con reducción de otros gastos, para no emitir más y que no haya inflación. Eso no es negociable".

En un cruce intenso con el periodista Marcelo Longobardi, Espert defendió el intento del oficialismo para evitar que se vote el capítulo impositivo sobre el tabaco, y que la oposición logró finalmente incorporarlo a la Ley Bases. Esto obliga a Pablo Otero, conocido como el "Señor Tabaco", a pagar el tributo.

"El proyecto de la Ley Bases original tenía el capítulo de tabaco, limón e hidrocarburos. De pronto se pudrió todo durante el verano y el Ejecutivo dijo que con el puterío que hubo mejor lo saquemos y tengamos un proyecto de paquete fiscal bien clarito", apuntó el legislador nacional. "Si el tabaco es un tema putrefacto, ¿para qué meterlo en una ley 'limpita'?", se preguntó.

Ante las sospechas de tráfico de influencias y lobbies de las tabacaleras, Espert afirmó que su intención era "traer a todos estos señores (los empresarios de la actividad) que vengan a dar la cara" y avanzar en otro tipo de régimen, con precios mínimos, que es lo que se "hace en el Primer Mundo".

"Haber metido eso (por el capítulo del tabaco) fue una cagada. Hay que discutirlo con la gente en la comisión de Presupuesto y Salud bien a la luz del día", remarcó.

El impuesto al tabaco es uno de los temas que más habían estancado las negociaciones previas al debate entre los representantes oficialistas y los bloques dialoguistas. En este sentido, su incorporación a la norma significó una victoria para gran parte de los sectores opositores.

El tributo impacta sobre los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, y establece que se aplica un gravamen del 73 % sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el IVA.

"¿Qué hace el Primer Mundo? Pone un valor altísimo al tabaco. La única discusión en el mundo que prospera es si va para precios mínimos o impuestos mínimos. El impuesto mínimo que puso Macri fue un desastre y en parte originó la corruptela de Tabacalera Sarandí", concluyó. (Infobae)