Furia les hizo un desesperado pedido a sus fans por los constantes gritos que recibe en Gran Hermano

Desde que empezó Gran Hermano 2023 (Telefe) que Juliana “Furia” Scaglione es una de las que más fandom juntó. Aunque tiene su lado positivo por cómo la ayuda directamente a la instructora deportiva a superar las placas, a veces sus seguidores se muestran muy intensos con la información que buscan pasarle desde el exterior.

En las últimas horas Furia recibió un grito sobre Mauro Dalessio que no le hizo nada bien. Alguien le dijo que el gerente de marketing la traicionó y la usó. Tras escucharlo, la estratega fue contundente con quienes se lo dijeron.

“No me vengan a gritar más con el megáfono que Mauro es mentiroso, que me usó y no sé qué. Ya está. Estoy adentro. No me vuelvan loca”, expresó, con un notorio malestar en su cara.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego, a modo de cierre, saludó mientras miraba a cámara, un guiño a los furiosos que siempre hace cuando les habla para pedirles algo encarecidamente.

La exigencia de Furia hacia sus fanáticos se da en momentos en los que la participante sabe que todas las semanas hasta que termine el ciclo deberá enfrentar cada una de las placas por la sanción que le impusieron.

Días antes de que sea eliminado Mauro, la instructora deportiva había sido protagonista de una fuerte pelea con él. En la discusión, Furia había tenido varias actitudes violentas que fueron sancionadas por Big Brother dejándola nominada hasta el fin de la edición.

Por qué le gritaron a Furia

Los fans de Furia creen que Mauro la “traicionó” en el exterior por las declaraciones que hizo una vez que salió de la casa en la última edición de Gran Hermano 2023 (Telefe).

Entrevistado por Santiago del Moro y el panel de los especialistas, el gerente de marketing expuso una situación que vivió y que le pareció muy incómoda durante la despedida que tuvieron.

“Me obligó a dormir con ella. Yo no quería ir a dormir con ella. Quería dormir tranquilo en mi cama solo porque habíamos terminado muy bien una charla en donde lo dijimos bueno, hasta acá”, lanzó el exparticipante.

Luego de que Ceferino Reato le preguntara si creía que había sido acosado por Furia, Mauro fue tajante. “Acosarme se me hace muy fuerte porque sí; sí había confianza. Yo no quería. Pero después terminé accediendo”, sintetizó. (TN)