Maite Guerra Bonifazi y Pacífico van por la revancha: "Estoy feliz de tener otra chance"

Pacífico venció a Atlético Monte Hermoso como visitante y se clasificó a la final de los playoffs de la Copa de Oro del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey.

Pese a comenzar en desventaja, el Verde dio vuelta el marcador y se impuso por 3 a 2, eliminando al mejor equipo de la fase regular que ahora esperará en la final extra.

"Nuestro objetivo era creer en el proceso, nunca bajamos los brazos y buscamos imponer nuestro juego", admitió Maite Guerra Bonifazi, autora de uno de los goles del triunfo, en "El Diario Deportivo".

Tras esta victoria, ahora el Verde se medirá ante Sociedad Sportiva (eliminó a El Nacional "A") para definir al ganador de los playoffs y qué equipo jugará por el título ante Monte.

Justamente antes de este partido, Pacífico y el equipo del balneario se habían enfrentado en la última fecha de la fase regular con victoria albirroja por 4 a 1.

"Fue un golpe en el momento justo, nosotras ya estábamos clasificadas. Sabíamos que dependía de nosotras, no habíamos tenido en buen partido pero estaba todo en nuestras manos. En la semana trabajamos en algunos ajustes, en corregir lo que no habíamos hecho bien", admitió Maite, en el programa que se emite de lunes a viernes a por La Nueva Play, de 14 a 15.

El pasado 3 de diciembre, Pacífico perdió la segunda final de su historia y una vez más quedó en las puertas del título, tras caer en la definición ante Monte por shoot out.

Apenas unos meses después, ella y todo el club sigue con chances de ir en busca de esa revancha y cumplir el sueño.

"Lo que pasó el año pasado me afectó, porque me tocó errar el último penal. Quedé un poco bajoneada. Pero el saber que siempre hay revancha, que llegaba un entrenador nuevo, que el club había clasificado al torneo más importante del país, son todos motivos por los cuales hay que levantar la cabeza sí o sí, no hay tiempo para bajonearse", reconoció.

Y agregó: "Además, el crecimiento que está teniendo el club, no solo en la primera de Damas "A"; la Primera "B" también llegó a la final, los Caballeros entraron entre los cuatro mejores por primera vez. A nivel de instalaciones inauguramos un gimnasio... no es solo llegar a una final sino que se ve en todo lo institucional de cómo estamos creciendo. Por eso creo que no hay motivos por el cual bajar la cabeza, el deporte es un poco injusto a veces, los penales son un poco de suerte, no se nos dio pero estoy feliz de poder tener otra chance".

El triunfo en Monte tuvo un festejo extra para Maite, ya que otro de los goles de la victoria lo anotó su hermana menor Delfina.

"Estabamos todos re contentos, porque fue su primer gol en Primera y más en el partido que se dio. Me reía con ella porque lo gritó más que nunca. Ver a mi hermana así me hacía el triple de feliz, fue hermoso", contó Mai.

Al igual que en el último torneo, Pacífico y Sportiva definirán qué equipo juega por el título ante el vigente tricampeón.

"Creo que va a ser un partido muy trabado, como todos los partidos. Creo que el torneo está muy parejo y se va a definir en cosas mínimas. Va a ser un partido trabado y duro, pero confío en nuestro juego y en que si hacemos las cosas como las venimos haciendo va a salir todo bien", cerró Maite.

