Pacto de Mayo: Adorni insistió en que no habrá postergación aunque Milei dijo lo contrario

En medio de la tensión por la demora en la aprobación de la Ley Bases, el vocero presidencial Manuel Adorni insistió este miércoles que el Pacto de Mayo que Javier Milei convocó en Córdoba se realizará como estaba previsto, pese a que el propio mandatario lo puso en duda.

"El Pacto de Mayo es el 25 de mayo", se limitó a contestar el portavoz cuando le consultaron por el acto a realizarse en Córdoba.

En medio de idas y vueltas y por las demoras en el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el propio Milei admitió que se podría postergar. "Si no es en mayo, será en junio o julio", dijo el Presidente.

Adorni repitió en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada lo que dijo después de que el propio Milei admitiera que el pacto con los gobernadores podría ser después de mayo. "En algunos medios están insistiendo con la posibilidad de que el Pacto de Mayo se postergue: no hay chances de que esto ocurra", había señalado el vocero.

Los plazos legislativos ponen en jaque ese "acuerdo fundacional" al que convocó Milei en su discurso de apertura de sesiones del Congreso. El propio Presidente dijo que el pacto estaba sujeto a la aprobación de la Ley Bases. Por el momento el proyecto sigue en el Senado y deberá volver a Diputados para la aprobación de las últimas modificaciones.

"No hay problema, las reformas estructurales son para largo plazo. Si no es en mayo será en junio o en julio, pero las reformas estructurales, tarde o temprano, las vamos a hacer", dijo Milei, insistiendo con su afirmación de que su gestión no depende de la aprobación de la ley.

El mandatario lo dijo tras el acto en la Rosada donde participó de la inauguración del busto del exmandatario Carlos Saúl Menem, al cumplirse 35 años del triunfo electoral del dirigente riojano fallecido en 2021.

Antes de que Adorni ratificará, otra vez, el acto que convocado en Córdoba, también el ministro del Interior, Guillermo Francos, se había pronunciado en la misma línea que Milei.

"Sería nuestra intención llevar el dictamen a sesiones el martes o el miércoles, pero depende de los senadores. Somos muy minoría, son los senadores los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos no estén proclives para terminar esto el 25 de mayo", señaló el funcionario en una entrevista con Radio Rivadavia.

En el mismo sentido que el líder libertario, Francos mencionó que tampoco le parece "tan importante" poder sacar la ley antes de esa fecha. "Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o lo hacemos sin que esté tratada la ley", remarcó.

"Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Son temas que no manejamos. Dependemos de la voluntad de los senadores. Veremos lo que pasa. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos al decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo", agregó. (Clarín)