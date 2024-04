Olimpo disfruta de una gran fiesta en el Serrani: "Son 70 años de una pileta emblática para la ciudad"

Días de festejos, homenajes y destacadísimas presencias disfruta el Club Olimpo, como parte de la celebración por el 70° aniversario del Natatorio Julio César Serrani.

Entre ayer y hoy se realizó el torneo alusivo, que contó con la participación de las nadadoras Macarena Ceballos, quien representará a Argentino en los Juegos Olímpicos de París, y Andrea Berrino, quien forma parte de la Selección y viene de disputar el Mundial de Doha. También del entrenador del combinado nacional Gustavo Roldán.

Además, del certamen participan 20 campeones nacionales (entre más de 150 inscriptos) y cuenta con la presencia internacional del equipo Fermo Nuoto Pallanuoto de Italia.

Por otra parte, en la inauguración oficial realizada ayer por la tarde se homenajeó a familiares de Serrani, quienes se acercaron hasta el lugar a recibir el reconocimiento del club y el cariño de todos los presentes.

Durante la misma estuvieron presentes el presidente aurinegro Alfredo Dagna (ver nota abajo) y también Gustavo Lari, titular del Instituto del Deporte de nuestra ciudad.

¡Qué lujo! Macarena Ceballos (izq), Andrea Berrino y Gustavo Roldán en el Serrani.

"Fue algo hermoso. Mi marido tenía 29 años cuando vino por primera vez a la pileta, hizo gran parte de su vida acá, formando nadadores y enseñando a nadar a muchísimos chicos", contó Ana María González de Serrani esposa de Julio César, quien falleciera el 10 de abril de 2016 a los 90 años, luego de una vida dedicada a la natación lo que lo llevó a ser un emblema de la disciplina en Bahía.

Del evento también disfrutaron sus hijas Cecilia y Adriana; y Guillermina Risacher (hija de Néstor Risacher) y Leopoldo Germani, entre otros.

"Mi papá hubiera estado tremendamente orgulloso por la reconstrucción que hizo el club, que fue como una refundación de la pileta. También por el homenaje y las palabras de Alfredo que fueron muy emotivas y una síntesis perfecta de tantos años", reconoció Adriana.

"Estoy muy orgullosa -agregó-. Mi papá vivía en el club, eso lo vivimos y lo sufrimos también. Ver que después de tantos años le hacen un homenaje así es hermoso, se nota que dejó una huella".

Las actividades continuarán hoy a partir de las 9.30 con el inicio de la segunda jornada de competencia.

Luego, desde las 14.30, Gustavo Roldán brindará la parte final de su clínica.

La palabra del presidente

"Son 70 años de una pileta emblemática, que durante muchos años fue el natatorio de toda la ciudad. Hace 50 años el que quería nadar en invierno tenía que venir acá, era la única pileta cerrada y con agua caliente. Hoy por suerte la natación ha crecido mucho en la ciudad. Para nosotros este es un hecho muy importante, esta pileta que es un estadio de natación, es el hito más emblemático que tiene la natación en Bahía Blanca", señaló el presidente de Olimpo Alfredo Dagna en diálogo con La Nueva.

El máximo dirigente aurinegro fue quien llevó a cabo el acto inaugural y tuvo palabras de muchísimo cariño y admiración hacia Serrani, haciendo un breve recorrido por su trayectoria.

"Serrani fue indudablemente el profesor de natación más importante que tuvo la ciudad en su historia. No solamente por sus logros como profe, que llegó a formar una nadadora que fue a los Juegos Olímpicos, como Susana Coppo, sino que le enseñó a nadar a miles y miles de personas", señaló Alfredo.

"Esta pileta es muy importante para nosotros -apuntó-, como muchas otras cosas que tiene este club. Este es un club con mucha historia, con mucha pertenencia, y a nosotros nos da un placer enorme poder festejar estos 70 años".

Durante su discurso, Dagna remarcó la importancia de poder parar un poco con el frenesí que se vive el día a día y poder remarcar la trayectoria y los distinto sucesos.

"Es entender que generaciones y generaciones pasaron por aquí. Recién se me acercó un socio y me dijo que era socio desde el 53, esas son las cosas hermosas que tiene un club como este e individualmente que haya venido su familia son esos gustos que uno se puede dar solamente en estos aniversarios", admitió.

Durante estos festejos, el club disfruta de la presencia del entrenador de la Selección y dos nadadoras de élite mundial pero que también dejaron su experiencia y su ejemplo a todos los nadadores que pasaron por la pileta estos días.

"Hicimos una clínica que me hubiera gustado que se aproveche más en Bahía Blanca. Nosotros hicimos una erogación muy importante para poder traerlos, para que lo disfrute la ciudad en definitiva. Para que vengan, las vean, hicimos una clínica... y todo eso lo hicimos pensando en la natación de Bahía Blanca porque creemos que si la natación de Bahía Blanca crece, crecemos todos y crece Olimpo. Esa es un poco la visión que tenemos todos. Me parece que somos un club qus ostentamos un liderazgo en casi todas las disciplinas, entonces tenemos la obligación de generar cosas que sean disruptivas para la ciudad. Trajimos al head coach de la Selección y a dos nadadoras emblemáticas, que los chicos las vean genera una motivación, verlas nadar en esta pileta... todas esas cosas son importantes", enfatizó.

Lo que hace aún más especial estos días de festejos es poder ver al natatoria en este excelente, luego de lo devastado que se lo vio luego del temporal que azotó a nuestra ciudad a fines de 2023.

"Después del 16 de diciembre yo tenía mis temas personales bastantes graves y me llamaron Horacio (Echeverría) y Agustín Giménez llorando porque se había caído todo el natatorio. Yo les dije que se quedaran tranquilos, que lo íbamos a arreglar. Les dije que en un mes lo arreglaba y me miraron como que estaba loco. No tardé un mes, tardamos 36 días y el natatorio ya estaba de nuevo en funcionamiento. Eso nos dio una fuerza tan grande para decir 'ahora vamos a hacer una celebración y vamos a hacer una celebración importante'. E hicimos este torneo, que es uno de los más importantes de los últimos años y ahora nos dieron ganas de hacerlo todos los años. La verdad que los límites y las condicionantes en las acciones de las personas se las pone uno mismo y acá lo pudimos demostrar. La Municipalidad con su trabajo logró que DOW nos diera un dinero que lo cobramos hace una semana, que bienvenido sea. Pero me parece que nosotros tuvimos una reacción muy rápida, no sólo con esto sino con todo los daños que sufrió el club. Para eso estamos los dirigentes: para no barrarnos en las malas", cerró Dagna.