Detuvieron a un ex ministro de Evo Morales por la compra de piscinas para la producción de litio

El ex ministro boliviano de Minería Luis Alberto Echazú, que ejerció el cargo durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), fue detenido este lunes en La Paz en el marco de una investigación de la Fiscalía, que lo acusa de incumplimiento de deberes en un caso de daño económico contra el Estado en la compra de piscinas industriales para la producción de litio.

El Gobierno presentó hace unos días una denuncia penal contra diez ex funcionarios de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y una empresa, por un contrato para la construcción de 18 piscinas industriales que son “inoperables” y que causó un daño económico de 425 millones de bolivianos (61,1 millones de dólares)

La acción legal señala que los acusados incurrieron en delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato, en el periodo 2013-2017, cuando YLB era aún la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.

Por su parte, el abogado del ex ministro, Bladimir Ochoa, indicó a medios de comunicación que esta fue “una aprehensión exprés” y que es una persecución política en contra de Echazú, ya que no fue notificado con anticipación.

“Él ya había denunciado el fracaso de la política del litio (...) había dejado las piscinas en un buen estado”, declaró el abogado.

Teresa Morales, que también fue ministra en la gestión de Evo Morales, calificó la aprehensión como “ilegal”, en una declaración a la prensa frente a la Fiscalía.

“A un ex ministro de más de 70 años que no había sido citado, no le pueden hacer eso. Es un abuso y denunciamos un abuso con saña”, expresó la ex ministra.

Asimismo, el ex presidente Morales dijo el domingo que el Gobierno de Luis Arce “fracasó” con los proyectos de extracción directa de litio (EDL), y que con la acción penal contra ex funcionarios de su administración, busca salvar su responsabilidad.

“Como fracasaron con la extracción directa del litio ahora echan la culpa a las piscinas, que estaban mal hechas”, declaró Morales en su programa dominical en la emisora cocalera Kawsachun Coca.

El Gobierno boliviano asegura tener unas de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unas 21 millones de toneladas contenidas en grandes salares, como el de Uyuni en la región de Potosí.

En enero se lanzó una convocatoria internacional para el aprovechamiento de los recursos evaporíticos, litio y otros minerales, en siete de sus salares y para captar proyectos mediante la tecnología EDL.

El mes pasado, se informó que 38 empresas de Europa, China, Rusia y Argentina, además de varias alianzas multinacionales, se postularon para invertir en la industria del litio. (Infobae)