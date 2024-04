En 2023 el Estado gastó más de US$7.000.000 para traer billetes desde el extranjero

Durante la gestión de Alberto Fernández, el requerimiento de billetes del Banco Central (BCRA) para la Casa de Moneda fue tan importante que el organismo no pudo cubrir la demanda y se vio obligado a subcontratar a otras fábricas de dinero del resto del mundo. Así es como se suscribieron contratos con España y China, entre otros, para traer al país los papeles de $ 500, $ 1.000 y $ 2.000.

Además de pagar por la impresión de los billetes, la Casa de la Moneda debía contratar servicios de aviones y barcos que trajeras esos papeles a la Argentina. El organismo pagó en 2023 unos U$S 7.429.570 por el traslado de estos billetes.

Se utilizaron en total nueve servicios para traer los valores, como se define a los billetes, desde Alemania, Francia, Malta y China entre abril y octubre de 2023, con diferentes cantidades de pallets que contenían los papeles de la moneda nacional. Por cuestiones de confidencialidad, se desconoce la cantidad total de billetes que la Casa de la Moneda mandó a imprimir en el exterior durante la gestión de Alberto Fernández.



El detalle de los pagos por los vuelos y barcos



U$S4.900.000 por cuatro vuelos para traer billetes desde Xi’an, China (junio de 2023).



U$S1.270.000 para traer en avión billetes desde Alemania (octubre de 2023).



U$S1.250.000 por dos traslados aéreos desde Malta a Ezeza con billetes (abril 2023).



U$S9750 para traer billetes en barco desde Alemania, Francia y Malta (agosto de 2023).



Por la necesidad de afrontar gastos corrientes, el Gobierno de Alberto Fernández a través del Banco Central requirió durante 2023 una importante cantidad de billetes a la Casa de la Moneda. Incluso, dejó una importante deuda con China y Malta por la impresión de esos papeles: se estima que la deuda con el primero era de US$ 24 millones, mientras que con el segundo ascendía a US$ 11.767.000.

Imprimir billetes en el exterior no es nada barato: los de $1.000 que se producían en España y China costaban US$ 120.33 el millar, es decir, las mil unidades, mientras que el billete de $2.000 se pagó US$ 117,67 el millar.

De hecho, a comienzos de 2024 la Casa de Moneda, ya bajo el mando de Daniel Rubén Mendez, abrió dos contrataciones para el traslado aéreo de billetes desde ambos países hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En un primer momento, se había especulado con que estos servicios se utilizarían para traer los billetes de $10.000 y $20.000 que el Banco Central aprobó en enero pasado, pero luego fuentes del organismo aclararon que solo tenía como objetivo traer este remanente.

Hasta el momento no se ejecutaron los traslados aéreos para traer estos billetes de $ 1.000 y $ 2.000 que habían quedado “retenidos” ante la falta de pago, pero se espera que se produzca en algún momento del primer semestre del año.

Por estos días circulan 10.422 millones de billetes físicos en el país, de los que 5815 millones pertenecen a los de $ 1.000, es decir, la mitad. También hay mucho circulante de $ 500 (1.327 millones) y de $ 100 (1.291 millones).

Por otra parte, se espera que a mediados de mayo comience a circular el nuevo billete de $ 10.000 y a fin de año se espere que ya esté en las calles el de $ 20.000. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca adelantarse de esta manera a un momento de alta demanda de billetes como suele ser junio, período en el que se paga el aguinaldo y una parte de los ciudadanos se van de vacaciones de invierno.

El DNU de Javier Milei habilita al BCRA a poder contratar a otros organismos para la impresión de billetes. De hecho, estos billetes no se imprimen en la Casa de la Moneda, según pudo saber TN de fuentes oficiales. (con información de TN)