Cruce entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich: “No tiene altura moral para opinar”

El expresidente Alberto Fernández tuvo un fuerte cruce en X con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la defensa del exmandatario al titular de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, que dijo en un congreso que Javier Milei "ingería sustancias".

Alberto Fernández escribió en X: "Ay, ministra Patricia Bullrich, ¡ha defendido cada cosa! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden", y mencionó un mensaje suyo de 2017 que dice: "¡No te insulto! Te describo".

Bullrich le retrucó por esa misma vía: "Sr. Ex Títere de Cristina. Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia, Alberto Fernández. Patético".

Por su parte, el expresidente ironizó sobre las "sucesivas lealtades" de la ministra de Seguridad junto a una imagen que recopila los diferentes cargos que tuvo durante su carrera política.

"Ay Patricia, como decía Perón, 'no es que sean traidores, es que tienen sucesivas lealtades'...No te piden tanto", expresó el exmandatario luego de que Bullrich lo acusara de "ex títere de Cristina". (con información de TN)