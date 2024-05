Soledad, la bahiense que necesita urgente un trasplante de corazón para seguir viviendo

La bahiense Soledad Mancinelli tiene 41 años y hoy se encuentra primera en la lista de emergencia a nivel nacional para recibir un corazón. Por eso, su familia y amigos lanzaron una desesperada campaña para concientizar sobre la donación de órganos.

“¡Necesitamos un corazón para Sole!”, es la consigna con la que invadieron las redes. “Soledad tiene 41 años, es hija, amiga, scout y docente; y está luchando por su vida”, remarcaron.

Sus allegados, que están compartiendo en redes el caso para darle la mayor visibilidad, explicaron que la mujer “hoy se encuentra primera en la lista de emergencia a nivel nacional para recibir un corazón”.

“Necesitamos difundir este mensaje para que llegue a todos los rincones de la Argentina y podamos salvar su vida -remarcaron-. El mundo necesita gente como Sole. Merece seguir viviendo. ¡Ayudanos difundiendo!”, completaron.

A la mujer, que vive en Ingeniero White, le descubrieron una falla en la válvula mitral a finales del año pasado y comenzó un tratamiento para bajar la presión y para que su corazón no funcionara tan exigido.

Luego notaron que tenía una pequeña pérdida, lo que hacía que su corazón funcionara a una mayor frecuencia. Es por eso que los médicos decidieron derivarla al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y el pasado lunes fue operada. Aquello que parecía una cirugía sencilla se convirtió en una pesadilla. Su corazón comenzó a latir con menos frecuencia y desde entonces es asistida mecánicamente.

Con este panorama y ante la desesperación de la situación que atraviesan sus familiares y allegados, comenzaron a concientizar para que se visibilice el caso y la gente pueda informarse sobre la importancia de la donación de órganos.

Este mediodía, quienes se encuentran apoyando a la mujer de 41 años, realizaron un abrazo simbólico en la puerta de la clínica donde permanece hospitalizada.

“Ella se encuentra internada en terapia intensiva; fue intervenida el lunes por una falla en la válvula mitral. Era una operación que todos confiábamos que iba a ser exitosa, no nos imaginamos que cuando los médicos terminaran su corazón no iba a funcionar como debía. Desde el lunes es asistidade forma mecánica, el miércoles tuvo latidos, pero no los suficientes que la sangre necesita”, contó Alejandra, una amiga de Sole.

Tras ello, comentó que debieron esperar el tiempo necesario para llegar “al plan B”, al cual “no se quería llegar”, que era incluirla en la lista de espera del Incucai. “Nosotros nos encontramos en una situación de incertidumbre total, nadie se imagina tener que estar atravesando una campaña de donación de órganos por un ser querido”, lamentó la joven y agregó que buscan que “el mensaje llegue a toda la Argentina”. (La Nueva. y TN)