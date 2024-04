Luis Juez apuntó contra Lousteau: “Si no le gusta lo que cobra, que se haga tuitero de Milei”

Luego de que Martín Lousteau defendiera el aumento de las dietas de los senadores, el legislador Luis Juez apuntó contra el presidente del Comité Nacional de la UCR, que expresó que “un senador estaba cobrando menos que un tuitero del Presidente, la tercera parte que Adorni, menos que los directores nacionales”.

“Ayer presentamos la medida para retrotraer los sueldos de los senadores. Fue a plena luz del día y sin ningún tipo de situación que llamó la atención. Fue vergonzoso y bochornoso”, dijo Juez.

Consultado sobre los dichos del legislador radical, expresó: “Que Lousteau se haga tuitero de Milei o que sea Vocero del Presidente. Yo no me meto con el bolsillo de nadie. Fue todo muy oscuro”.

“Fue un disparate y desprestigio para el Senado. Es indignante también para la gente que no tiene para comer”, expresó Juez, en diálogo con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre.

Lousteau, en declaraciones a Radio con Vos, también puso en duda a aquellos senadores que aseguraron que no cobrarán el aumento. “Algunos dicen que van a renunciar (al incremento), pero no se puede. ¿Lo van a donar? Ya lo explicó Villarruel y todos los que saben la práctica legislativa”.

El senador de la UCR, Martín Lousteau.

“Las categorías más altas del Senado cobraban más que los senadores. Y [ayer] se generó un revuelo. Hay una suerte de hipocresía cada vez que hay un aumento”, continuó.

Juez, por su parte, indicó: “Que nosotros tuvimos algo que ver es una apreciación mentirosa, falaz. Yo nunca levanté la mano, pero pareciera que el que no la levanta también es cómplice. No me van a poner en ese pelotón”, aseguró. (TN)