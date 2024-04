Pérez Meler, por su primera corona: "Nos cuesta creer dónde estamos parados; lo disfrutamos mucho"

Un medio mecánico de excelencia, sumado a un talento prodigioso, temple para los momentos críticos y coraje para reponerse de algún traspié, hicieron que Agustín Pérez Meler se transforme en el gran retador del Campeonato Estival de Midget 2023-24.

Con apenas 20 años y en su segunda temporada en la categoría, el hijo de Mariano y el nieto del Ñato Omar se le plantó al bicampeón con todas estas cartas y sueña con arrebatarle la corona.

Tan sólo 6 puntos separan a Agustín de Luciano Vallejos antes de que esta noche -desde las 20.45- se ponga en marcha la última fecha del campeonato.

El piloto de la máquina n°13 llegará al Héctor Evaristo Plano con la tranquilidad que transmite en sus declaraciones y también en la pista, donde ganó las últimas seis carreras que corrió (2 series, 2 semifinales y 2 finales). Además de quedarse con 4 de las últimas 6 finales.

"Lo vivo tranquilo, disfrutando todo esto que es totalmente nuevo para mí. Lo disfruto mucho con mi familia y mis amigos, que creo que es lo más importante", le contó Agustín a La Nueva., con la serenidad que suele afrontar los micrófonos.

-Me imagino que debe ser una mezcla entre querer que llega ya el viernes (por hoy) y al mismo tiempo querer disfrutar la previa, el saber que estás a una fecha de ser campeón...

-Obviamente que un poco de ansiedad hay, no te voy a mentir. Pero por suerte estoy tranquilo, me lo tomo con bastante calma, que es lo importante.

-¿Qué imagines se te cruzan cuando parás dos minutos y ves adonde estás?

-Lo que más se me cruza es todo el campeonato que hicimos. Arrancamos bastante para atrás y llegar de esta manera a la última fecha del campeonato no lo pensábamos ninguno de los que trabajabamos en el auto. Por eso mismo, con lo hecho hasta ahora ya nos sentimos campeones por así decirlo...

-¿En serio lo crees realmente así?

-Sí, sí. Es mi segundo campeonato, por eso creo que lo hecho hasta ahora es más que meritorio.

Eso hecho hasta ahora tiene un montón de cosas positivas y desde lo numérico puede resumirse de la siguiente manera.

A lo largo de la temporada Agustín ganó 4 finales (fecha 12, 13, 16 y 17) y tuvo un segundo puesto. Además, se quedó con 7 semifinales y 9 series.

¿Esa tranquilidad que transmitís al hablar y en la pista fue tu mayor virtud?

-Si, no sé si mi mayor virtud. Pero eso me ayudó para obtener estos resultados. Lo disfruté desde el principio hasta la última vuelta. Creo que de eso se trata.

-Incluso se te vio tranquilo en la última fecha, sabiendo que atrás tenía a Lucho...

-Sí sabía que Lucho no iba a arriesgar mucho (NdR: compartieron serie y final), pero saber que por ahí tenía un poco más de auto que él me dejaba una confianza extra.

-¿Cuándo crees que hiciste el click y que realmente sentiste que podías pelear por el título?

-Creo que en el inicio de los playoffs. Ahí nos dimos cuenta para lo que podíamos llegar a estar. Tres fechas antes de que arranquen los playoffs el auto pegó un gran salto y desde ahí no tuvimos que tocar demasiado. Lo que teníamos ya era muy bueno. Después, los resultados que se nos iban dando nos demostraban que estábamos muy firmes.

En la fecha 15 Agustín fue enviado a la última fila de la final luego de un leve toque en la primera largada. Ese retraso hizo que terminara llegando en la octava colocación, en una noche que pintaba mucho más prometedora.

En la siguiente función, volvió a mostrar su gran presente y tras ganar la finalísima se paró encima de su máquina y con ademanes mandó un claro mensaje: "acá estoy yo".

A falta de sólo dos fechas para el final, el retador salía definitivamente a escena.

-¿Qué hubo en ese festejo, un poco de desahogo?

-La verdad que los festejos no los tengo pensado, solo me subo al auto y sale lo que sale. Pero obviamente que ahí uno se descarga todo lo tiene.

-¿Ahi te la terminaste de creer, de que tenías con qué pelear el título?

-Sabíamos que estábamos para pelear, pero yo lo tomo de otra forma. Sabemos que son carreras y puede pasar cualquier cosa pero sí creo que ahí nos cayó un poco la ficha.

-Después de vivir el Midget desde la cuna y desde distintos lugares, ¿qué se siente ser parte de una definición?

-Es algo muy loco, nunca había vivido una cosa así. Que la gente grite por uno, te pidan fotos, el apoyo de la gente es algo inexplicable.

-¿Te motiva eso?

-Sí, seguramente que sí cuando ves que gritan por vos te agarra una motivación extra.

-¿Cómo vivís todo esto cuando tenes un rato de intimidad con tus amigos y tu familia más cercana?

-Nos sentamos todos juntos y nos cuesta creer dónde estamos parados. Pero lo estamos disfrutando entre risas, para no sentir ningún tipo de presión. Creo que eso es lo más lindo.

-¿Qué sentiste en la fecha que Lucho rompió en la serie pero igual terminó en el podio de la final?

-En ningún momento nos enfocamos en lo que le había pasado a Lucho. Le dije a los chicos del equipo que no le den bolilla a eso, que nos enfocáramos en nosotros, porque yo sabía que Lucho iba a ir para adelante. Creo que traté de transmitir mi tranquilidad a los chicos que están conmigo. Lo tomamos de esa manera: nos enfocamos en nosotros y en seguir para adelante.

-El viernes (por hoy) pasa a ser clave todo, desde el sorteo de la serie, el clima, todo...

-Sí, desde temprano se arranca la pelea por el campeonato. Veremos que pasa...

-Más allá de lo que pase, el andar del auto en las últimas fechas me imagino que te da la tranquilidad para saber que puede darse todo como vos querés...

-Sí, creo que el andar del auto en estas últimas fechas nos deja una tranquilidad enorme y a mí arriba del manejando me da una gran seguridad. Llegamos más que tranquilos y conformes con el auto que tenemos.

-Más allá de lo que transmitís, ¿soñas con poder pintar el uno?

-Obviamente, creo que es el sueño de cada piloto es ser campeón en algún momento, pero trato de no pensarlo tanto para que no juegue en contra la cabeza. Pero obviamente que está el pensamiento que si llega a pasar sería algo muy loco, la verdad que no tendría palabras para explicarlo.

-Debe ser difícil abstraerse de todo eso en estos días...

-Obviamente, los comentarios en las redes, las notas, los llamados, obviamente que te llevan a eso. Pero hay que tratarlo con la mayor calma posible.

-¿Se charla con papá y con el abuelo en estos días?

-Sí, sí se charla un poco de todo, repasamos todo y, obviamente, tomando sus palabras de experiencia para bien.

-¿Por donde pasan esas palabras, por cosas de manejo o más de cómo vivirlo desde lo mental?

-Más que nada por la tranquilidad por cómo se pueden dar las cosas... pero después uno arriba del auto hace lo que puede pero cada cosa ayuda.

El saludo con papá Mariano tras su primera victoria en el Estival.

Con el abuelo Omar Meler luego de ganar una de sus 4 finales.

-Más allá de cómo termine todo, ¿disfrutaste del campeonato?

-Sí, desde la primera fecha lo disfruté al máximo. Por ahí al principio el campeonato lo encaramos pensando en que podíamos tener un buen andar rápidamente y lo encaramos pensando en eso, después de un par de fechas que no se nos daban las cosas les dije a los chicos y me dijo a mí mismo que lo empezáramos a disfrutar que las cosas iban a llegar a solas.

-¿Fue clave tomárselo así?

-Sí yo creo que sí. Soy partidario de eso. No sé si decir que tengo esa personalidad, pero creo que eso me ayudó.

-¿Crees que este gran presente tuyo, más allá de todos los pergaminos de Lucho, equilibró bastante ese favoritismo?

-Es algo que pasó históricamente, cuando uno viene ganando mucho y aparece otro ese favoritismo de la gente cambia un poco. Pero no hay nada que decir de Lucho, creo que lo que hizo es increíble y si es él es el campeón estará más que merecido.

-Más allá de lo laboral, tienen una buena relación ¿cómo lo ves a él?

-Sí, siempre nos cargamos con algo, tenemos una buena relación. Nos dio una mano grande en el auto, con los amortiguadores y demás. Así que obviamente lo que hizo es muy bueno pero creo que pudimos molestarlo un poquito en este último tiempo.

-¿Cómo te imaginas hoy a la tarde?

-Siempre de la misma manera, con todos los chicos acomodándonos desde temprano y después veremos qué es lo que pasa.

¡A la pista!

*Datos estadísticos Eduardo “Cocho” López

Para tener en cuenta

Antes de largar esta noche, Luciano Vallejos supera a Agustín Pérez Meler por 6 puntos.

Para empezar a jugar con posibles definiciones, hay que tener en cuenta que el reparto de puntos a lo largo de la noche se da de la siguiente manera:

Así está el playoffs

-Posiciones: 1°) Luciano Vallejos, 117, 50 puntos; 2°) Agustín Pérez Meler, 111,50; 3°) Brian Altamirano, 82; 4°) Esteban Mancini, 77,75; 5°) Kevin Altamirano, 73,50; 6°) Luciano Franchi, 71,25; 7°) Roy Altamirano, 60,50; 8°) Ezequiel Roth, 57,25; 9°) Sebastián Burgos, 56; 10°) Juan Cruz Rodríguez, 49,75; 11°) Fernando Caputo, 49; 12°) Claudio Roth, 43,50; 13°) Emiliano Urretabiscaya, 41,25; 14°) Matías Oyola, 30,25; y 15°) Carlos Puccinelli, 29.

Copa de plata

-Posiciones: 1°) Johnatan Resola, 43,50; 2°) Leiza Grill, 39,50; 3°) Julián Melger, 34,25; 4°) Juan Todino, 34,25; 5°) Lucas Grill, 32,75; 6°) Javier Rouaix, 31,25; 7°) Juan Manuel Cossú, 31; 8°) Maximiliano Moreno, 30,75; 9°) Nicolás Palma, 29,75; 10°) Nicolás Macazaga, 29.