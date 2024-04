"El presidente de ABSA tiene que venir a la ciudad a dar la cara sin que se lo convoque"

Fabiana Ungaro, actual concejal de Juntos, dijo esta tarde que ve difícil la municipalización del servicio de agua en Bahía Blanca y pidió al presidente de ABSA que dé la cara.

"Convocamos al gobernador (Axel) Kicillof, pero como suponemos que no va a venir, pensamos que el presidente de ABSA podría ser. Ahora, al presidente de ABSA no habría que convocarlo", señaló.

"Si vos sabés que una ciudad entera está sin clases porque no tiene agua, aunque digan que fue por el temporal... El presidente de ABSA tiene que estar en la ciudad dando la cara sin que lo convoquemos. Si yo fuera intendente estaría en La Plata. De todas formas, esto no es culpa de (Federico) Susbielles ni de los intendentes que no gestionaron, es de la Provincia", agregó.

Invitada al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, la edil sostuvo también que la municipalización del servicio de agua "es bastante difícil llevarla a cabo, es complicado".

"De la mesa de expertos le dijeron eso al intendente. Hay que hacer obras, ver qué va a pasar con los trabajadores de ABSA y de OSBA. Además, las obras son muy caras; hay que ver si se piden créditos y si son internacionales. La distribución del agua es más simple, pero no tenemos claro el tema de las obras. La postura ahora es expectante; no podemos decir que no sin ver el proyecto", respondió.

En otro tramo de la entrevista, la también periodista contó que su nuevo trabajo le "gusta mucho" y mencionó que "se trabaja y mucho", aclarando que "por ahí, el trabajo del concejal no se ve, es de mucho papelerío, reunión... no luce para afuera, pero se dan muchas respuestas a lo que pide el vecino".

"Quiero trabajar como concejal y quiero que la gente reconozca que cuando termine he sido una buena concejal ―continuó―. Intendente no voy a hacer, eso lo aseguro ya. No me gustaría. Jamás. Algo más no lo sé, quiero disfrutar y trabajar estos cuatro años".

A propósito, aseguró que "es raro analizar la gestión de Susbielles por el temporal, que fue devastador".

"Nos pasó lo mismo en el Concejo; nos cambió todo. En el temporal se puso al frente y eso hay que reconocerlo. Ahora, de acá para adelante veo que falta un poco más de presencia en la calle. La gente lo reclama en los barrios", apuntó.

"Entiendo que lo del temporal los pudo haber desbordado y se pueden estar reorganizando. Veo buenas intenciones, falta que se plasme en acciones concretas porque ya estamos casi a mitad de año", completó.

