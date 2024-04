Bahía Recicla: Conoce las rutas de recolección y sumate a cuidar el medioambiente

Días y horarios de las salidas:

Turno mañana (a partir de las 8 hs):

-Lunes: Centro y Av. Alem hasta el 1600

-Martes: Almafuerte y Pedro Pico

-Miércoles: Km 5, Pacífico y Hospital

-Jueves: Centro y Av. Alem hasta el 1600

-Viernes: Universitario, San Cayetano, San Roque y Santa Margarita

-Sábado: Macro Centro, Napostá y Comahue

Turno tarde (a partir de las 15 hs):

-Lunes: Villa Belgrano, Paihuén, La falda y Bella Vista

-Martes: Patagonia, Villa Floresta, Villa del parque y Cenci

-Miércoles: Los Chañares, Don Ramiro, Villa Bordeu, Tiro Federal, Villa Mitre, Villa Soldati y Obrero

-Jueves: Palihue, Altos de Palihue, Palos Verdes, Altos de Bahía, Avellaneda, Los Teritos y Los Almendros

-Viernes: Molina Campos, Millamapu, Anchorena, Sánchez Elías, Villa Amaducci y Villa Libre

-Sábado: Aldea Romana, Patagonia Norte, Los Horneros, Mariano Moreno y el cuadrante comprendido entre Líbano, Colón, Malvinas y Holdich.

Se debe sacar las bolsas ANTES de que comience el recorrido de cada turno, y colocarles un cartel distintivo con la palabra “SECOS”.

¿Qué va en la bolsa de secos?

-Papel y cartón limpios y secos.

-Plásticos de todo tipo (botellas, envoltorios, sachets, contenedores de yogur, untables, envolturas de golosinas, paquetes de fideos, arroz, etc).

-Tetrabrick.

-Nylón.

-Telgopor.

-Metales como latas, desodorantes, etc.

-Vidrio (sólo si están debidamente envueltos para que no lastimen a los recolectores).

¿Qué no va?

-Residuos orgánicos (se pueden depositar en las composteras comunitarias).

-Cajas de cartón con vidrios o desechos de los animales.

-Servilletas sucias.

-Residuos de baño, toallitas, tampones o papel usado.

-Electrónicos.

-Residuos voluminosos (materiales de grandes tamaños) en el caso de ramas de poda de hasta un metro cuadrado se deberá llamar a la delegación, de lo contrario deberá contratar un contenedor.

-Pilas (se pueden disponer en cualquier sucursal de la Cooperativa Obrera).

Si por tu calle no pasa ninguna de las rutas, podés acercar tus residuos secos al Ecopunto ubicado en calle Castelli al 2700 (entre Nicolás Pirez y Esquiú), o a los puntos limpios:

-Centro: Pringles 390

-Las Villas: Láinez y Necochea

-Norte: Vieytes 2800

-Villa Harding Green: Pilcaniyén 4000

-Villa Rosas: Sáenz Peña 2103

-Ing White: Avenente 3767

Toda la información sobre el programa y cada uno de sus ejes, se encuentra disponible en la web: https://bahiarecicla.bahia.gob.ar/.