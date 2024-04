Vacunación antirrábica y móviles de castración

Esta semana, las jornadas de vacunación antirrábica gratuita serán en el parque Independencia y en todos los móviles de castración.

En las dependencias del parque (ingreso por Balboa y Munilla), las dosis se aplicarán el martes 30 y jueves 2, de 11 a 15 hs.

En tanto, el martes, jueves y viernes, de 12 a 13 hs será en los móviles de castración (en esa franja horaria se extraen puntos y se realizan consultas postoperatorias), y el viernes 3, en la plazoleta del barrio Latino (Estomba y Suiza).

La atención es por orden de llegada, los perros deben contar con correa y collar; gatos en jaulas, cajas o bolsos.

Puntos de los móviles de castración:



-Móvil 1: Centro de Salud 9 de Noviembre (Leopoldo Marechal 1713). Turnos por orden de llegada, desde las 7.45 AM.

-Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700). Turnos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs al 4500459.

-Móvil 3: Centro de Salud Dharma (Pueblos Canoeros 1680). Turnos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs al 4560139 o por Whatsapp al 2914224075.

-Móvil 4: Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: personalmente o telefónicamente de lunes a viernes de 8 a 13 hs al 4560139.

Condiciones para poder castrar:

A partir de los 6 meses. Gatas: tienen que haber pasado 60 días desde la última parición y no estar amamantando, pueden operarse en celo. Perras: tienen que haber pasado 60 días desde la última parición y no estar amamantando. No pueden operarse en celo, pero sí hasta 15 días después de ser servidas.

Cuidados prequirúrgicos:

Ayuno total de 10 horas antes de la cirugía. Perros: asistir con correa y bozal; gatos: con canil, bolso o mochila (nunca sueltos).