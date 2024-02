Sergio Martínez, tras el accidente de Covatti y Albín: "En las rectas no se pueden poner colchones"

Aún tratando de asimilar el final que tuvo anoche la novena fecha del Campeonato Internacional de Speedway, con el fuerte accidente protagonizado entre Facundo Albín y Nicolás Covatti, el presidente del Automoto Club, Sergio Martínez, habló con "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Pensando que podría haber sido más grave, estamos contentos porque dentro de todo están bien los dos pilotos", admitió Martínez.

"Cada vez que uno ve la imagen parece que el golpe en más fuerte", reconoció.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Todo se presentaba para completar una jornada ideal, hasta que se produjo el accidente en la final del 500cc.

"Como dirigente el sufrimiento es muy grande, porque uno está atrás de un espectáculo que ama y nunca espera que pase esto. Era una noche soñada, a pesar del accidente en 200 (se retiró golpeado Adrián Seijas)", apuntó Martínez.

Cuando suceden este tipo de accidentes se abre el debate respecto de la seguridad en la pista.

"Hay mucha gente que no sabe de este tipo de empalizadas: en las rectas no se pueden poner colchones porque se enganchan las motos y el colchón sale volando. Ya hicieron la prueba en Europa y no funcionó. Está comprobado que este tipo de empalizadas, al no tener ningún punto fijo, son de bastante seguridad para el piloto", explicó.

Mirá la nota completa: