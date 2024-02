El parte médico de Covatti y Albín, después del tremendo accidente que impidió completar la fecha

Muchísima preocupación y angustia generalizada provocó el fuerte accidente que sufrieron Nicolás Covatti y Facundo Albín, cuando se disputaba la final del 500cc. de la novena fecha del Campeonato Internacional de Speedway, en la pista Antonio Miranda.

Ambos rápidamente fueron trasladados al Hospital Privado del Sur e inmediatamente la dirigencia del Automoto Club decidió suspender la carrera, argumentado que, más allá del tiempo que demandaría reparar la empalizada de la recta opuesta, no había ánimo de continuar.

Familiares, amigos y allegados a los pilotos se aproximaron hasta el centro asistencial, donde habían sido derivados Covatti y Albín, conociendo, en principio, algunos resultados extraoficiales de las lesiones sufridas.

Sorpresivamente, pasadas las 2 de esta madrugada, Albín salió caminando por sus propios medios, con algunas muestras de dolor.

Poco después, más precisamente a las 2:20, dejaron el Hospital los médicos Nicolás Cristobo y Micaela Franz, los responsables de la parte médica en la pista y quienes acompañaron a los pilotos en la ambulancia, por lo que tuvieron que regresar hasta Aldea Romana a buscar sus vehículos particulares.

Previo a eso, y ante la requisitoria de "La Nueva." a la puerta del nosocomio, Cristobo brindó el parte médico.

"El paciente (Covatti) tuvo un politraumatismo. El diagnóstico es una fractura del antebrazo derecho, desplazada, de radio y cúbito. Y además tiene una fractura de pierna: tibia y peroné, desplazada también, diafisaria. La fracturas no fueron expuesta”, remarcó.

“Las dos son quirúrgicas”, adelantó.

Consultado respecto de los tiempos para la intervención dijo: “Hay que hacerlo en la mediatez, no es una urgencia, pero dentro de las tres semanas hay que resolverlo. Mañana (por hoy) se va de alta; ahora lo dejé internado para que le pasen analgésico porque estaba con mucho dolor”, explicó.

“Más allá de eso -amplió Cristobo-, él está bien, nunca perdió el conocimiento, no tuvo TEC (traumatismo de cráneo)”.

Los motivos que provocaron las lesiones, según señaló el médico, fueron porque "se enganchó con el alambrado y le rotó el pie sobre la pierna y la muñeca sobre el antebrazo”.

Respecto de Albín, el médico señaló que sufrió traumas más leves.

"Tiene un antecedente de una fractura del escafoides, le dolía un poco la muñeca. Le hice radiografía y no tiene lesión en la muñeca. Le dolía un poquito el tórax, no tiene aparente fracturas costales. Sí, le dejé pedida una tomografía porque hay lesiones que no se pueden ver con las radiografías", puntualizó.

El facultativo también hizo referencia a las consecuencias que sufrió Adrián Seijas, quien se accidentó en la primera serie de 200cc, en el que también estuvieron involucrados Rodrigo Zubeldía y Thiago Mensi.

"Tuvo TEC (traumatismo de cráneo) con pérdida de conocimiento. Estuvo desorientado mucho tiempo, le hicieron la tomografía y salió bien. Ya le dieron el alta", puntualizó.

Al margen de estas consecuencias, anoche Sergio Martínez, presidente del Automoto Club, confirmó la fecha Coronación para el próximo martes.