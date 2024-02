Tras la llegada de Romina Uhrig a la casa, así quedó conformada la nueva placa de GH

Con la llegada de Romina Uhrig, la casa de Gran Hermano entró en una paz sin precedentes. Tras una semana marcada por los conflictos, los gritos y los cruces, la exparticipante logró transmitir tranquilidad y ordenar a todos los hermanitos. En medio de ese clima, los jugadores atravesaron una nueva gala de nominación.

La primera en ir al confesionario fue la expolítica argentina, quien en tan solo 24 horas tuvo que decidir a quién votar de forma negativa y positiva. Es decir, con su elección, la joven beneficiaría a dos personas y perjudicaría a otras dos.

Una vez en el confesionario, Uhrig contó su experiencia y habló de cómo encontró el lugar: “La verdad que re bien Santi. Yo que sé. Llegué. Pensé que la casa iba a estar peor todavía, que iba a encontrarme con la casa muy mal. Bueno, hoy limpiamos todo. Los chicos limpiaron, yo no limpié, les hice pancito. La verdad que los chicos estuvieron re bien. Mismo Furia, que yo tenía miedo de ella y descubrí una chica que es una dulce y que se esconde detrás de una coraza y lo hace como para defenderse. Muestra algo que no sé si en algún momento ella lo recibió, no sé, pero es algo que creo que la marcó”.

Tras contar sus sensaciones, la exdiputada intentó pensar cómo sería su elección, sin embargo, con tan poco tiempo en la casa, la exparticipante dudó mucho: “Esto no lo hago ni por juego ni por lo que vi afuera, es por lo de ayer y hoy. La verdad me trataron muy bien todos. Para colmo ayudaron todos. Voy a elegir con los que menos hablé. Los dos negativos para Virginia. A los chicos los noto entusiasmados, con ganas, y a ella la noto que si se va le da igual. El otro negativo para Manzana”.

A su entender, la humorista todavía no pudo adaptarse a la dinámica de la casa. Y si bien entró para transmitir alegría, la comediante no logra cumplir su objetivo. Tras esta reflexión, la exjugadora del reality votó a favor de otros participantes.

“Los positivos se los voy a dar…dos a Rosina y uno a Agostina. Rosi me caía bien de afuera, me parece divina, tiene una luz. Y Agos de afuera no me gustaba y acá me llevé de diez. Creo que si hubiera estado en la casa creo que habría sido una de las chicas con las que habría estado”.

La siguiente hermanita en pasar fue justamente la policía, quien nominó a Rosina y Virginia. Luego le siguió Emmanuel, quien dio sus votos para Martín Ku —aprovechando que el Chino no era líder— y Bautista. Después fue el turno de Manzana, quien no pudo continuar con su enfrentamiento con Furia, ya que ella ganó el liderato, por lo tanto eligió a Martín Ku y Agostina.

Luego fue el turno de Nicolás (quien votó a Joel y Virginia), Joel (Bautista y Nicolás), Martin Ku (Joel y Virginia), Furia (Emmanuel y Manzana), Rosina (Agostina y Emmanuel), Lisandro (Joel y Virginia), Lucía (Lisandro y Agostina), Virginia (Martin Ku y Lisandro), Bautista (Virginia y Emmanuel) y Zoe (Agostina y Martín Ku).

Así, la placa quedó conformada por Virginia, Martín, Joel, Agostina. Como extra, Santiago del Moro avisó que en 24 horas el teléfono rojo volverá a sonar.

Ahora, la complicación la tendrá Furia, quien tiene que hacer uso de su beneficio como líder. La doble de riesgo tiene dos personas de su círculo íntimo en placa: Martín Ku y Agostina.

De esta manera, la participante deberá optar por salvar a su amiga, de quien poco a poco se va distanciando, o devolverle el favor al Chino, quien hizo una sorpresiva jugada y la salvó en la última nominación. De esta forma evitó el cruce contra Manzana. (Infobae)