Obra pública frenada: "Hay muchas empresas que ya no pueden resistir y van a quebrar"

"La situación de Bahía Blanca no escapa a la nacional. Es crítica y hoy en día la obra pública está prácticamente paralizada tanto acá como en el país. Estamos hablando de unas 6.500 obras".

Las palabras pertenecen al presidente de la Cámara de la Construcción local, Diego Moguillansky, quien advirtió hoy en diálogo con LU2 que se encuentran en riesgo más de 200 mil puestos de trabajo a nivel nacional y alrededor de 5.000 en el orden local, tanto de obreros como de personal profesional y administrativo.

Moguillansky sostuvo que la "gran deuda" que se viene acumulando con las empresas desde el gobierno anterior y que la actual gestión de Javier Milei no resuelve, aumenta la incertidumbre.

"La semana pasada emitimos un comunicado desde la Cámara sobre la emergencia en el sector. La comunicación con el gobierno es muy difícil, antes hablábamos con Guillermo Ferraro, hoy exministro --de Infraestructura, quien renunció días atrás--. Entonces solicitamos una reunión con el ministro Luis Caputo --que absorbió las áreas dependientes de Ferraro-- pero todavía no hemos podido sentarnos con él", contó el empresario.

Las dos principales obras con financiamiento nacional que están detenidas en Bahía son las de la ruta 33 y la del Paso Urbano, en la zona de El Cholo.

"Hay algún movimiento, pero más que nada es de mantenimiento de lo que hay. Esperemos que las obras no queden inconclusas por mucho tiempo y que las autoridades que están manejando el país entiendan que esto no es 'una obra más o una obra menos', son 200 mil empleados que se pueden quedar sin trabajo. Ya se están dando despidos. Hay muchas empresas que ya no pueden resistir y van a quebrar. Y además están los proveedores que no pueden cobrar, lo cual a la larga corta toda la cadena de pagos", manifestó Moguillansky.

En cuanto a los trabajadores afectados en nuestro distrito, explicó que, en el pico de labores un año atrás, había unos 5 mil obreros empleados, más el personal profesional y administrativo.

"Estamos viendo una baja todos los meses, aunque no hay números oficiales porque estamos en una época en que, por cuestiones estacionales, la actividad siempre baja. Pero cuando uno habla con los colegas, todos tuvimos que cesantear gente".

El dirigente agregó que la relación con la UOCRA "es excelente": "Todos entendemos que sin empresa no hay trabajadores y, sin trabajadores, no hay empresa".

Y concluyó con una mirada sobre las obras en el sector privado.

"Con la devaluación de diciembre y la alta inflación, también se ve afectado. Para los desarrolladores es muy difícil poner un precio y, además, para los inversores no hay crédito. Y, si tienen un ahorro, hoy en día la gente lo guarda".