La “peste” que faltaba en Bahía y un panorama negro para las grandes obras

--Buen día, Juan. ¿Sobreviviendo? Yo no recuerdo otro verano tan despiadado como este en Bahía.

--Bueno, no sé, pero que nos viene castigando duro hace tiempo es verdad. Aunque ayer refrescó, fijate que esta semana que pasó volvieron a caer árboles en algunos lugares y el calor se hizo insoportable.

--Encima, muchos tuvieron y tienen que padecer la falta de agua y de energía eléctrica, entre otros males.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Te diría que la combinación de ambas carencias es letal. Me contó una persona mayor, sub 70, que tuvo que subir por escalera 10 pisos hasta su departamento del macrocentro con un bidón de agua en cada mano. Realmente inhumano.

--Desde que tengo memoria Bahía viene sufriendo la falta de agua, algunos años con más intensidad que otros. Fijate que este fue un tema a resolver desde la fundación misma de la ciudad y Bahía tiene agua gracias a los ferrocarriles ingleses, que entre otras cuestiones, hicieron las obras necesarias para abastecer a sus locomotoras e instalaciones.

--Ahora se vuelve a hablar mucho de la conveniencia de que vuelva a estar a cargo de una empresa privada, incluso hasta se mencionó, otra vez, una eventual municipalización del servicio.

--Mirá, antes de la nacionalización, con Perón, los privados a cargo también evidenciaron falencias y hubo falta de agua por varios problemas, además de las quejas de los usuarios ante cada aumento de la tarifa.

--¿Entonces?

--El tema pasa por hacer las grandes obras pendientes, pero ningún privado las va a encarar (menos con tarifas más que atrasadas) y el municipio no las puede afrontar. Por eso a mi entender la solución pasa por la Provincia, aunque hoy no está en condiciones económicas de hacerlo, pero sí de buscar financiamiento internacional y hacer las inversiones necesarias, no parches.

--Algunos trabajos están en marcha, como la ampliación de la planta potabilizadora Patagonia.

--Sí, pero faltan otros imprescindibles. Más allá del calor, los resultados están a la vista, creo que no hay mucho para decir. Por otro lado, seguimos dependiendo de una única fuente de abastecimiento y ya hemos sufrido varias veces problemas por la floración de algas en el embalse. Atenti con esto.

--¿Cómo está el dique?

--Bien, le falta agua porque se encuentra seis metros y medio por debajo de su cota máxima, pero en un nivel que podría considerarse normal para esta época del año. Así como a comienzos de los 70 se concretó una gran obra como Paso de las Piedras, Bahía debe buscar la realización de otra similar.

--¿Un dique en puente Canessa?

--¿Por qué no? Tarde o temprano Bahía Blanca deberá recurrir a todas las fuentes disponibles, incluidas el Sauce Chico, el agua de reuso para la industria y el Río Colorado. Hoy la falta de agua condiciona enormemente el crecimiento de la ciudad, tanto en lo que son nuevos barrios como proyectos industriales.

--Bueno, lo cierto es que este verano no nos faltó ninguna de las Siete plagas de Egipto: temporal, incendios, mosquitos, granizo, carencia de agua y de luz…

--Mencionaste seis, te falta una que acaba de aparecer.

--¡Uh, no, para qué toqué el tema! Decime.

--Me llegó la data que en los hospitales locales están haciendo usar nuevamente barbijos al personal por la cantidad de casos de Covid.

--Es broma, ¿no?

--Para nada, de hecho me dicen que hay varios internados por contagios.

--Bueno, basta, paremos acá con las pálidas, dejémonos de temas bajón, aunque sea por unos minutos ¿dale?

--Dale, pedite otro par de cortados y arrancamos por donde quieras.

--¿Algo de la visita del embajador de los Estados Unidos?

--Ok, Marc Stanley llegó para efectuar una donación de 50 mil dólares con destino a la reconstrucción de dos escuelas afectadas por el temporal y, entre otras actividades, se reunió con el intendente Susbielles. Luego de dejar Bahía Blanca le dedicó unas líneas en sus redes sociales.

--¿Qué dijo?

--Que Bahía Blanca está trabajando duro para recuperarse de los daños causados por la terrible tormenta de diciembre, y que le complace poder ayudar. “Me reuní con el intendente para conocer más sobre los esfuerzos de reconstrucción y ofrecer nuestro apoyo. Me impresionó también su visión del desarrollo económico de su ciudad. Habiendo estado aquí, entiendo de lo que habla. Hay grandes oportunidades”.

--¿Alguna perlita?

--La visita comenzó por el Dow Center, donde recorrió el complejo y recibió de parte de Pepe Sánchez una réplica de la camiseta olímpica que ganó el Oro en Atenas 2004.

--Me dijeron que ambos ya se conocían, que la relación entre ellos viene desde hace un tiempo por la devoción de Stanley por el básquet, fanático de la NBA y reconocido hincha de los Dallas Mavericks.

--Te informaron muy bien. De hecho el embajador estaría haciendo gestiones para un posible evento en Buenos Aires en homenaje a los 20 años del oro olímpico, y tanto Manu como Pepe actuaron como embajadores de Bahía.

--Bien, pero creo que ya es un buen momento para que tires alguna de tus habituales novedades comerciales de cada domingo.

--Jamás te he dejado en banda, pero si me permitís te voy a comentar un caso de pequeños emprendedores, nada de grandes negocios.

--Avanti, Juan, me parece perfecto que nos ocupemos de todos, como varias veces hemos hecho.

--Bueno, escuchá: un carrito de comidas que se llama Antojos sobre Ruedas se instaló en Cuyo, llegando a la avenida Alem, a cargo de Magalí y ofrece, entre otras propuestas, una tremenda hamburguesa cuadrada de 220 gramos. Pero allí no termina la historia.

--Seguí entonces.

--Magalí se instaló junto a un tradicional carrito de esa zona, Celi Antojos, a cargo de su madre Gloria, con todos sus productos aptos para celíacos, incluso cubanitos, entre otras exquisiteces. Obviamente te traigo este tipo de historias porque son las de dos mujeres remadoras, que vienen del sector de Villa Mitre y Tiro Federal, y que años atrás supieron tener un local de venta al público: Antojos Panadería y Pastelería, con el hermano de Magalí, Nicolás, quien está a cargo de la producción.

--¿Y qué pasó?

--Lo que les pasa a muchos: la maraña de disposiciones, imposiciones, impuestos, tasas, etc, entre otras cuestiones, hizo que les fuera imposible seguir con el local y ahora la luchan de esta manera. En el caso de Magalí también es conocida porque supo tener durante ocho años su puesto en el Parque Independencia, hasta que las reformas y luego el temporal la impulsaron a tomar otros rumbos. Te lo quería contar porque, como ellas, muchos otros bahienses la reman, dignamente, para salir adelante.

--Totalmente de acuerdo….

--Bueno, ahora sí, si me dejás, te paso data de dos emprendimientos comerciales tradicionales, estos vinculados a la “ciudad” de Villa Mitre.

--Muy bien, avanti: seguro estuviste con tu amigo Ariel hablando de La Villa.

--Por suerte, porque el Colo del Noroeste volvió de sus vacaciones por el Caribe entrerriano y no trajo mucha data, apenas algún que otro comentario somnífero sobre los espolones que le surgieron en los pies de tanto manejar.

--Ja, ja, contame lo de Villa Mitre.

--Son dos temas. Uno tiene que ver con la inauguración del resto bar y rotisería Patio Mitre, en la esquina de 14 de Julio y Castelar. ¿Te acordás que te adelanté el tema un año y medio atrás?

--Por supuesto, en el inmueble donde hace muchísimos años, más de 40, funcionó el almacén de ramos generales de la familia Nador.

--Así es, y el otro emprendimiento tiene que ver con el Pájaro Andrada, y estará ubicado frente al inmueble de la tradicional panadería La Flor del Día.

--Ya sé, donde muchos años había un corralón, una casa de materiales para la construcción.

--Claro, propiedad de Maceratesi, y luego allí funcionó un cotillón, con productos para tortas.

--Bueno, pero andá al grano. ¿Qué van a abrir allí ahora?

--Pará, José Luis, esto es una charla, no un interrogatorio donde debo tirarte la info como si fuesen caramelos. Ubicate un poco.

--Dale, seguí...

--Van a inaugurar un supermarket las 24 horas. Tendrá un café, rapipago, vinoteca, heladeras con productos frescos como sandwiches, verduras y quizás en una segunda etapa le sumen carnes.

--¿Cuándo abre?

--Tengo entendido que a mediados de abril. Y te tiro un datito más: parece ser que en los últimos meses todo lo que son equipos de frío, como heladeras, subieron su precio 5 veces, así que eso les modificó un poco los planes.

--Bueno, felicitaciones a los responsables de estos emprendimientos por no dejar de invertir, pero solito te metiste en el tema de los precios. Tirame un panorama local, vos podés.

--Enero cerró, según el IPC, con un 23%. Mirá, normalmente sigo de cerca a los grupos de whatsapp creados para compartir ofertas y hablar de precios, y esta semana que pasó me quedé con una idea que me parece importante.

--Decime.

--Ojo con los precios que se terminan pagando en caja.

--¿Por?

--Porque en algunos comercios una cosa son los precios que se exhiben junto al producto y otra los que después te terminan cobrando. Yo doy fe de esto que muchos bahienses señalan.

--Uh, ¿es decir que deberé ir controlando producto por producto?

--Y sí… A veces conviene hacer compras chicas, de pocas cosas, si querés evitar que esto te pase.

--Bueno, ¿te puedo hacer una consulta?

--Por supuesto, aunque tus preguntas no suelen ser sencillas.

--¿Sabés si las obras que estaban en marcha a nivel nacional continuarán?

--¿Viste? Sabía que me ibas a meter en alguno de los grandes temas pendientes…

--Te pregunto porque el otro día me comentaron que en la zona de Chivilcoy, sobre la ruta nacional 5, había una obra parada, una autovía, pero estaban empezando a trabajar. La empresa a cargo es Vial Agro.

--Mmm… no tengo precisamente la misma información. Fijate que hace 15 días el entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, le dijo al diputado de Chivilcoy, Eduardo Falcone, que esa obra no se iba a parar. Hoy Ferraro ya no es más ministro.

--Bueno, podrías ser más optimista: en Bahía hay varias grandes obras pendientes de una resolución.

--Te digo más: la Cámara Argentina de la Construcción declaró el "Estado de Emergencia" en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200 mil empleos a raíz de la "parálisis generalizada de la obra pública"

--Sí, algo me comentaron.

--Los empresarios señalaron que no puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses. “Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica".

--Supongo que habrás hablado con algún empresario local sobre el tema.

--Por supuesto. ¿Sabés qué me dijo?

--Decime.

--“No me pagan desde octubre, no sé si tienen intenciones de seguir las obras comprometidas, están caídos los valores y necesitan ser renegociados y, encima, no tengo con quién hablar en Nación”.

--Clarito. Encima el gobierno no quiere emitir un solo peso más así que el futuro del sector se presenta negro.

--Yo estimo que en algún momento habrá algún tipo de acuerdo, pero las obras nacionales están paradas y por ahora no hay miras de reactivación. En el caso de la Provincia, me dicen que quieren seguirlas pero tampoco saben con qué recursos van a contar.

--Me quedé pensando. Y ese empresario al que la última vez que le pagaron fue en septiembre, ¿cómo diablos hace para afrontar los costos de este escenario de terror?

--Te diría que, si bien ya ha pasado por varias situaciones difíciles, me confesó que ésta es la peor. A nivel nacional, según lo que mencionó la Cámara, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente.

--¿Entonces?

--Y bueno, por eso piden la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda. Además, instaron a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector e impedir más de 200 mil despidos.

--¿Ni una luz de esperanza?

--Una.

--¿A ver?

--Las obras en la autopista de la 33 y en Paso Urbano – El Cholo están paradas, pero al menos los obradores siguen estando.

--Bien, como diría un conocido relator de futbol, “Tengamos fe”.

--Veremos.

--¿Algo más?

--Una cortita. Por si no lo sabías, hasta el 10 de marzo en todas las sucursales de la Coope se lleva a cabo la 14° edición de la campaña “Sumemos muchas manos por la infancia,” a beneficio de UNICEF Argentina.

--Supongo que los aportes son voluntarios y pueden realizarse en las líneas de cajas.

--Exacto, en las 147 sucursales de la Coope y estarán destinadas a promover el derecho a la educación y que todos los niños y adolescentes puedan soñar con un futuro de oportunidades.

--Anotado. Pero ya es la hora ¿vamos levantando campamento?

--Dale, pero antes un abrazo al cielo para Edgardo Levantesi, realmente un amigo y un forjador que le dejó mucho al sector empresario e industrial de la ciudad.

--Tal cual, fue uno de los fundadores de la Unión Industrial e impulsor junto al intendente Jaime Linares de la Zona Franca, además del empresario que inauguró el recordado boliche Toovak's, en el ingreso al barrio Palihue.

--Desde la UIBB, donde supo cosechar grandes amigos, lo despidieron con tristeza y profunda gratitud, destacando que "su visión ha sido la base sobre el cual se cimentó la entidad y la guía para su crecimiento”.

--Bien, ahora sí, Juancho, hasta el próximo domingo.

--Dale, José Luis, hasta la semana que viene.