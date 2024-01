"Con la obra de El Cholo no tenemos expectativas", dijo el secretario local de la UOCRA

El secretario general de la UOCRA Bahía Blanca, Carlos Boer, dijo esta mañana que debido a la política implementada por el nuevo gobierno nacional, no tiene "expectativas" con la obra de El Cholo y mencionó que "es una pena y una falta de respeto" que quede inconclusa.

La referencia es al denominado “Paso Urbano por Bahía Blanca”, acaso la obra más importante de la provincia que hoy se financia con recursos de Nación.

"Con la obra de El Cholo no tenemos expectativas, no hay señales de vida. Va a hacer falta una gestión política porque es una decisión del gobierno de no invertir en la obra pública, lo había dicho el presidente en su momento y lo está cumpliendo a rajatabla", señaló Boer.

"Lamentablemente, es una obra que está ejecutada en un porcentaje importante, una inversión multimillonaria para darle un beneficio a la ciudad y a los que circulan con mercadería hacia el sur. Es una obra soñada por Bahía y hoy, tenerla ahí, es una pena y una falta de respeto", agregó.

La intervención hasta el momento comprende la primera etapa del proyecto vial, con una traza de 8,5 kilómetros de autovía desde la rotonda de Bosque Alto, siguiendo el ex Camino Parque Sesquicentenario, hoy Ruta nacional 33, hasta la rotonda del sector conocido como El Cholo.

En diálogo con Panorama, por LU2, el gremialista declaró que "no estamos preparados para trabajar solo con capital privado".

"Es muy lindo cuando hay una ruta de por medio porque el que la hace puede poner una cabina de peaje para recuperar dinero, pero quién te va a hacer un hospital o una escuela con capital privado. Son obras necesarias que no generan ganancias; debería ser inversión del gobierno", mencionó.

"Esto perjudica a la Provincia —continuó—. Nosotros como UOCRA tenemos muchos que viven de la obra pública y esto genera falta de empleo. Entiendo que el gobernador va a tener una estrategia alternativa para paliar esto, pero sin ayuda de Nación nada es igual".

Boer también contó que "la parte del puente de la Carrindanga es una obra provincial y está en ejecución".

"Tenemos 20 compañeros suspendidos, pero esperando que retomen las tareas porque la empresa Esuco SA recibió parte de la deuda para poder reiniciar las tareas. El problema es financiero debido a la inflación, están en una etapa de renegociación", completó.