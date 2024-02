Tenemos nuevo trailer de Death Stranding II

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Pocos títulos han generado tanto impacto previo a su lanzamiento como Death Stranding, y pocos han podido corresponder de la mejor manera posible todo el amor que les fueron dando sus fans. Años después y gracias a los avances de la tecnología hoy en día, Death Stranding 2 de Kojima Producciones se encuentra en desarrollo para Playstation 5. Como dato curioso la historia de un repartidor que logra conectador puntos aislados de un mismo país no es algo novedoso, pero si tenemos en cuenta que el titulo original salió el 8 de noviembre del 2019, fue como casi una anticipación para lo que vendría meses después.

Ambientado en un mundo post-apocalíptico luego de un desastre que lleva consigo el nombre del titulo el juego nos pone en el papel de Sam ,quien gracias a la maravillosa actuación de Norman Reedus, será nuestro personaje y guía por este mundo devastado que intenta volver a conectarse.

Death Stranding 2 On the Beach vuelve a jugar nuevamente con este espacio de limbo físico entre la vida y lo que hay mas allá, trayendo a bastos fantasmas del pasado que creíamos habían perecido durante la primer entrega. Si bien la historia hoy en día se traslada al sur de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, la realidad que azota a este nuevo mundo esta mas allá de los bordes comprensibles por la política actual.

Death Stranding 2 On the Beach nos plantea una incógnita que se repite muchísimo durante todo el transcurso del ultimo acto del primero juego, y nos hace nuevamente plantear no solamente las finalidades de nuestras acciones sino que además, nos hace entender que nuestras decisiones afectan la vida de muchísimas personas y pocas veces somos consientes de ello.

Si bien todavía no tenemos fecha de salida confirmada para este titulo Death Stranding 2 On the Beach tiene fecha anunciada para algún momento del 2025, y por lo visto por el momento será únicamente para Playstation 5.

