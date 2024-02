Pasó otro Campeonato Internacional: "Cuando se bajó la bandera a cuadros, volví a respirar"

Con un buen marco de público, dos pilotos polacos en pista y superando un contexto adverso desde lo económico, el Campeonato Internacional de Speedway le puso el punto final al estival 2023-24.

"Cuando se bajó por última vez la bandera a cuadros volví a respirar", admitió Sergio Martínez, presidente del Automoto Club, que estuvo a cargo de la programación en la pista Antonio Miranda y -también- en gran parte de las fechas que se realizaron en la zona.

El certamen fiscalizado por la Federación Bonaerense de Motociclismo consagró bicampeón al polaco Patryk Wojdylo en 500cc, la categoría estrella de la disciplina.

Además de estar signado por una economía inestable, hubo otros dos situaciones que marcaron a este torneo y que serán recordadas con el tiempo.

Una fue el temporal que azotó a nuestra ciudad y la región el 16 de diciembre, que si bien no generó daños de consideración en el circuito emplazado en el Club Crisol, fue un obstáculo más a superar.

La otra -sin dudas- fue el fortísimo accidente protagonizado por Facundo Albín y Nicolás Covatti, que dejó al pringlense con fracturas en el antebrazo y tibia y peroné.

De todo eso y más hizo un balance Sergio Martínez, uno de los responsables -junto a un gran grupo de trabajo- de que el show continúe.

"El balance es muy bueno, en lo deportivo hemos tenido en todas las categorías carreras muy buenas y hubo una evolución muy grande en los pilotos. Sólo nos queda el trago amargo del accidente de Albín con Covatti, eso nunca nos gusta verlo, pero sabemos que es parte de este deporte, que es de muy alto riesgo", resumió brevemente Sergio.

-Haber logrado otro certamen de esta características en este contexto económico también es muy meritorio...

-Ni hablar que la situación económica es algo que estamos sufriendo todos y realmente haber afrontado este campeonato y que no haya quedado empeñado el club, haber quedado más o menos empatado en todo aspecto, nos pone contentos. Se pudo lograr gracias a que tenemos un grupo de trabajo muy bueno, de muy buena gente, que trabajamos todos ad honorem. Con el apoyo de todos, de algunas publicidades y el Municipio se puede lograr, pero si tuviéramos que pagar por todo sería un problema porque los números no alcanzarían nunca con las recaudaciones.

-También hay mucho de pasión en todos los que trabajan por esto...

-Ni hablar que cada uno de los que estamos ahí lo hacemos por pasión, algo que todos tenemos desde muy chicos. Gracias a eso se puede lograr tener un campeonato de este tipo.

El último campeonato de 500cc contó la participación dos pilotos polacos, el nombrado Wojdylo (bicampeón) y Pawel Miesiac.

Así como también con la presencia estelar en tres fechas de Nicolás Covatti.

"La idea siempre es traer extranjeros por la evolución del speedway en Argentina, ellos están muy afilados porque durante el año corren un montón de carreras, cosa que no pasa acá. Por eso la idea es ver si podemos, entre Bahía y la zona, hacer un invernal bastante continuado. Aunque sea entre una y dos fechas por mes, para que los pilotos nuestros tengan una continuidad", señaló Martínez.

En las otras categorías los campeones resultaron Rodrigo Zubeldía (200cc), Valentino Daniello (50cc Mayores) y Augusto Camoriano (50cc Menores).

-¿La respuesta del público es algo que los deja tranquilos?

-El apoyo del público es muy importante y estamos muy contentos con la cantidad que se acercó a lo largo del campeonato. Más vale que uno siempre espera más. La realidad es que el valor de la entrada no conjuga con los gastos que tiene una carrera, que son muy grandes. La entrada tendría que valer un poco más, pero no se puede por la realidad económica que vivimos. Por eso, hay que tratar de hacer números por todos lados para que esto se pueda hacer. Porque cuando vos tenés que comprar un pasaje o dólares para pagar un extranjero, para ellos es muy poco pero para nosotros es muchísimo.

-Parece que ya quedó lejano, pero también debieron superar los problemas que ocasionó el temporal...

-Eso también nos hizo retroceder un poco y hay que seguir trabajando. Nos hizo bastante daño, nos voló la cabina de transmisión, nos dio vuelta los faroles de las luces… por suerte no nos tiró ninguna columna que eso hubiese sido todavía más duro. Pudimos reparar todo y seguir con el campeonato.

-Ahora que pasaron algunos días, ¿qué te dejó aquel accidente sufrido por Covatti?

-Lo viví con mucha angustia porque sé lo que se siente. Más con todos los proyectos que tenía Nico que -creo- que los sigue teniendo. Creo que va a apostar a esta recuperación y después a seguir corriendo, que es lo principal para él. Realmente es el día de hoy que estamos muy dolidos con esto, pero con el positivismo de que va a ir todo bien. Nico es un profesional, que va a hacer mucho caso con la recuperación. Cuando abramos los ojos otra vez, Nico va a estar de nuevo arriba de una moto.

-¿La otra cara es la tranquilidad de que las medidas de seguridad y el protocolo a seguir funcionaron?

-Realmente nosotros en medidas de seguridad nunca podemos escatimar. Siempre buscamos lo mejor, por ejemplo por reglamento podríamos tener un médico sólo en la pista, pero elegimos tener dos aunque esto signifique el doble de plata. En la parte seguridad no importa el tema económico. Tengo que destacar que los médicos actuaron muy bien y con mucha profesionalidad.

Una de las grandes particularidades que tuvo aquella maniobra que se dio en la final de la novena fecha (había comenzado dos días antes y fue reprogramada por lluvia), fue la zona del circuito que se dio: en plena recta opuesta.

"No fue en vano haber hecho las empalizadas como están hechas, para absorber todo tipo de golpe y no tener lugares fijos donde el golpe sea en seco. Por mala suerte fue en la recta y no en el sector de los colchones, que si no estaríamos hablando de una anécdota nada más. Así y todo la empalizada de tejido funcionó como tenía que funcionar: se rompió toda. Está hecha para que se rompa en golpes muy grandes, como fue este. Es un sistema copiado de Europa, que en todo el anillo de contención no hay postes fijos, es todo movible, con la amortiguación de las cubiertas están puestas. Creo que todo eso funcionó y ayudó de que el accidente no haya sido más grave", agradeció Martínez.

-¿Qué sentiste cuando terminó la última carrera de la temporada?

-Cuando se bajó por última vez la bandera a cuadros, volví a respirar. Estuve sin respirar toda la carrera por una cuestión de responsabilidad, pero cuando terminó ya me quedé más tranquilo de que había salido todo bien. Estaba desde las siete de la mañana en la pista, como hago siempre que hay que carrera o cuando se trabaja en la pista. Terminé muy cansado pero bien aliviado.

-¿El alivio pasaba por haber podido presentar otro Campeonato Internacional, con pilotos extranjeros?

-Sí, realmente apuntamos a que los campeonatos sean buenos para el disfrute de los pilotos y el público. Creo que este fue muy bueno y fue bastante cansador porque nosotros organizamos todas las carreras de la zona, fuimos nosotros para que se puedan hacer. A algunos clubes no tenían la gente de otros años, les faltó gente porque hay gente que se va aburriendo, cansando, deja de cumplir sus funciones. El Automoto estuvo presente en casi todas las carreras de la zona y se pudo compartir el campeonato de esa manera. Por eso prácticamente no tuvimos descanso durante todo el verano, por suerte salió todo bien y gracias a lo que fue el Campeonato uno tiene esperanza para poder pensar en el próximo.

-Me imagino que este balance positivo ya los hace pensar en lo que viene...

-Sí. Ya estamos conversando con los clubes y la Federación para evaluar cómo podemos organizar un Campeonato Invernal entre todos. La idea es que se pueda hacer, al menos, una carrera por mes, más los entrenamientos que siempre hacemos en Bahía. Tenemos la idea también de utilizar la pista de karting para poder hacer entrenamientos, que eso también puede ser una entrada para el Automoto para con eso poder seguir invirtiendo en mejorar el Antonio Miranda.