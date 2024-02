Carlos Alcaraz: "Es una derrota difícil para mí, me dolió mucho"

El tenista español Carlos Alcaraz, quien no podrá defender su título en el Argentina Open tras haber caído hoy en semifinales, admitió que se trató "de una derrota difícil" y que le dolió mucho la que sufrió ante el chileno Nicolás Jarry.

De esta manera, la final, mañana a las 16, será entre el chileno y el argentino Facundo Díaz Acosta, que venció a Federico Coria, por 6-2 y 6-3.

"Es una derrota difícil para mí, me dolió mucho. Tengo muchas cosas que mejorar, debo subir el nivel porque si bien no lo hice mal y mostré un buen tenis, estuve lejos de mi nivel real. Tuve muchas oportunidades y no las aproveché, hay que leer mejor los partidos", fue la autocrítica del murciano de 20 años.

Alcaraz atendió a los medios luego de su derrota ante Jarry por 7-6 (7-2) y 6-3. Tras despedirse de Buenos Aires continuará su gira Sudamericana sobre polvo de ladrillo la semana próxima en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde el año pasado arribó a la final y perdió con el británico Cameron Norrie.



"Debo sacar lo positivo de este partido. Jarry es un tenista que le puede ganar a cualquiera, es muy difícil por su estilo de juego", analizó el español, número dos del mundo detrás del serbio Novak Djokovic.



El español fue alentado por el público durante todo el partido ante Jarry y se llevó la ovación final en el estadio cuando se fue derrotado en sets corridos.



"Intento no pensar en las expectativas que la gente tiene en mí, que son muchas. Debo mejorar, sobre todo en los momentos de tensión tengo que jugar diferente", puntualizó.



"El Argentina Open es el primer torneo que jugué en polvo de ladrillo después de mucho tiempo, me tocó enfrenar a jugadores incómodos. La gente me trató de maravillas y ojalá pueda volver el año que viene, no puedo afirmarlo ahora", concluyó Alcaraz, quien había jugado por última vez en canchas lentas en junio del año pasado cuando perdió en las semifinales de Roland Garros con Djokovic.