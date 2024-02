Transporte sin subsidios: "El costo real de un pasaje es de 1.000 a 1.500 pesos"

"El costo real de mover un pasajero, tras la nueva paritaria de UTA, es de 1.000 a 1.500 pesos en las ciudades del interior", afirmó hoy el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro.

El dirigente empresarial habló con LU2 sobre el nuevo panorama en el sector, luego de que el gobierno nacional anunció que dejará de aportar subsidios.

En Bahía Blanca, la tarifa plana hoy cuesta 345 pesos pero se espera que en marzo sufra una actualización. Si bien todavía no hay cifras, de manera extraoficial se manejan valores de un boleto en torno a los 1.200 pesos, sin ningún subsidio. De todos modos, desde el Municipio se indicó a La Nueva. que vienen trabajando para reducir el impacto de ese incremento.

Respecto de la situación general en el país, Fusaro recordó que "la quita por parte del gobierno del Fondo Compensador obligaría a las provincias a asumir ese lugar o, de lo contrario, los costos reales del servicio deberían trasladarse al precio final que paga el pasajero".

Agregó que el último acuerdo salarial llevó el sueldo básico de los choferes a 737 mil pesos más sumas no remunerativas, una de las cuales, de 40 mil pesos, se debe abonar el martes. En este punto, advirtió que los fondos no están para ese pago y tampoco es seguro que estén disponibles los recursos para los sueldos de febrero que se abonan a principios de marzo, por lo cual no descartó medidas de fuerza.

"Nosotros queremos evitar el conflicto. En el sector del transporte, a diferencia de otros, el valor lo fija el Estado y lo que viene sucediendo es que los recursos que no venían entrando por tarifa, se cubrían con subsidios", dijo.

Y añadió que "si el Estado no cumple esa parte", a las empresas les va a costar cumplir con los trabajadores, cuyos sueldos representan el 50 % de los costos del servicio.

Fusaro aclaró, de todas maneras, que está de acuerdo con la idea general del gobierno nacional de dejar de subsidiar a la oferta para hacerlo con la demanda, en este caso mediante los atributos sociales.

Se trata de los descuentos del 55 % en las tarifas que reciben jubilados, beneficiarios de AUH, personal doméstico y combatientes de Malvinas, entre otros grupos.

"La tarjeta SUBE fue inventada con ese propósito, para que el subsidio vaya a la gente y las empresas se financien con tarifa, como ocurrió toda la vida porque hasta 2001 no existían estos subsidios. Además se terminaría la discusión sobre las diferencias entre los subsidios de interior y AMBA porque el beneficio iría directo a las personas", sostuvo Fusaro.

Una opción para extender el impacto de esos descuentos sería ampliar la cantidad de grupos beneficiados o aumentar el porcentaje de descuento, aunque por ahora no se conocen iniciativas al respecto.

Fusaro resaltó, asimismo, que pidieron una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar la situación. Están a la espera de respuestas.