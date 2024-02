Más de 40 intendentes llevan al Congreso el reclamo por la eliminación de subsidios al transporte

Más de 40 intendentes de todo el país llevaron este jueves al Congreso el reclamo por la decisión del Gobierno nacional de eliminar los fondos del subsidio al transporte público.



Los jefes comunales impulsan un reclamo judicial por el incumplimiento del pacto fiscal aprobado por ley, al tiempo que proponen cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles, de acuerdo al análisis conjunto que realizaron esta mañana en un hotel en cercanías del Congreso nacional.



Allí se dieron cita los intendentes Maximiliano Frontera (Villa Mercedes, San Luis), Damián Bernarte (San Francisco, Córdoba), Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos), Juan Manuel Llamosas (Rio Cuarto, Córdoba), Juan Pablo Poletti (Ciudad de Santa Fe, Santa Fe), María Pasqualini, (Ciudad de Neuquén, Neuquén), Rodrigo Buteler (Cipolletti, Río Negro), y Marcos Castro (Viedma, Río Negro).



También asistieron Othar Macharashvili )Comodoro Rivadavia, Chubut), Walter Cortés (Bariloche, Río Negro), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy, Jujuy), Norma Fuentes (Ciudad de Santiago del Estero, Santiago del Estero), Jorge Jofré (Ciudad de Formosa, Formosa), Leonardo Viotti (Rafaela, Santa Fe), Pablo Javkin (Rosario, Santa Fe) y Daniel Passerini (Ciudad de Córdoba, Córdoba).



"Todos pagamos un impuesto para que el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) tenga el boleto más barato. Nosotros no estamos generando un gasto, el Estado nacional recauda un tributo y se lo quedan allá", cuestionó el rosarino Javkin, antes de remarcar que "los ciudadanos de nuestras ciudades que son usuarios del sistema de transporte no tienen por qué pagar cinco veces lo que se paga en otro lugar del país".



"Esto no es una discusión que nosotros estamos dando por obras o por presupuesto, que obviamente también la vamos a dar, esto es en defensa de la gente que todas las mañanas en nuestras ciudades se toma el colectivo", agregó.



Javkin también explicó que la pretensión es "que la Nación si va a suprimir el fondo de subsidio al transporte, lo reemplace por el impuesto a los combustibles" en vista de que "se va a aumentar el impuesto a los combustibles y nos van a dejar a cero el subsidio al transporte del Interior, eso no tiene ninguna lógica ni razón de ser si lo que queremos es cuidar el bolsillo de la gente".

El intendente de Rosario agregó que llevarán el reclamo "por todas las vías, por el administrativo, político, legal y legislativo, porque en definitiva acá lo que estamos discutiendo es un impuesto que hoy pagan todos los argentinos, cómo se reparte, y sobre todo una decisión política, que es apartar al Interior del reparto de ese impuesto".Por su parte, el cordobés Passerini dijo que "el Gobierno nacional con esta decisión quiere empujarnos a que castiguemos al usuario con una tarifa, parecería que para el presidente la casta son los jubilados, los estudiantes, los trabajadores, los esenciales que tanto defendimos en la pandemia y hoy están castigados por el peso de un ajuste que no tiene sentido"."El subsidio es un derecho sino por qué en el AMBA siguen los subsidios y al Interior nos siguen castigando, nos discriminaron durante muchos años todos los gobiernos nacionales porque el 85% se quedaba acá y lo que sobraba nos lo tiraban a nosotros; hoy ni las sobras nos están dando", cuestionó.En este contexto, dijo que "parece justo que un impuesto que ya existe, y que se plantea incrementar, del combustible que pagamos en toda la Argentina, que se coparticipe y que se le de un sentido para sostener este descalce financiero que significa esta decisión dejarnos sin transporte público".Remarcó que "desde diciembre no nos pagan, en lo que va de 2024 no hemos recibido un sólo centavo"."Vamos a defender el transporte público porque parecería que esta decisión del Gobierno nacional apunta a destruir el transporte público con el que se mueven millones de personas que trabajan y que no tienen otra oportunidad, queremos garantizar ese derecho", apuntó Passerini.La Unión Tranviarios Automotor (UTA) alertó ayer que por la eliminación de los subsidios al transporte que otorgaba el Estado Nacional este servicio "colapsará, inevitable e irremediablemente", y aseguró que también "peligran el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros".La eliminación del Fondo Compensador del Interior que financiaba los subsidios del transporte en casi todo el país, anunciada por la Secretaría de Transporte, "tiene la clara intención de cambiar el sistema de transporte público de pasajeros", consideró el gremio. (Télam)