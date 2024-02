Nuevo adelanto de la tercera temporada de "Bridgerton": Penélope y Colin en un triángulo amoroso

Un buen día para los fanáticos de Bridgerton. Con la pronta llegada de la tercera temporada, Netflix organizó un evento especial junto a la productora ejecutiva Shonda Rhimes, la showrunner Jess Brownell, la autora de la saga homónima en la que se basa, Julia Quinn, y miembros del elenco, quienes discutieron sobre lo que los seguidores pueden esperar de la nueva entrega del exitoso drama de época que tiene como glamoroso contexto periodo de Regencia de Londres.

Anunciada como “la historia de amor más importante de la serie”, la próxima trama se centra en la relación entre Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), quienes finalmente progresan de la amistad hacia el romance. “Ellos no son los favoritos en muchos sentidos”, sostuvo Brownell, pero destacarán y tomarán el control de su poder, por lo que se espera resuene con aquellos que experimentaron un amor no correspondido “o se han sentido desvalidos”.

Rhimes confirmó que la producción dio un salto y se empleó como fuente principal el cuarto libro, Romancing Mr. Bridgerton, por lo que se omitirá momentáneamente a Benedict (Luke Thompson), protagonista del tercer texto. El objetivo marcado es que cada entrega se centre en uno de los ocho hermanos Bridgerton y sus dilemas para contraer matrimonio, así que probablemente retornemos a este personaje próximamente.

El panel también reveló los títulos de los nuevos episodios, que incluyen a “Out of the Shadows”, “How Bright the Moon”, “Forces of Nature”, “Tick Tock”, “Romancing Mister Bridgerton”, “Joining of Hands” y “Into the Light”, lo que suma un total de ocho capítulos. Las imágenes y fotografías exclusivas compartidas permitieron tener un primer vistazo del elenco principal en sus nuevos arcos.

Tras el retiro de Phoebe Dynevor, los actores que regresan son Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton, Kate Sharma en el papel de Simone Ashley, Golda Rosheuvel quien interpreta a la Reina Charlotte, Adjoa Andoh en el rol de Lady Danbury, Ruth Gemmell como Violet Bridgerton, Polly Walker dando vida a Portia Featherington y la ilustre Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown

La incorporación de nuevos personajes también se espera con entusiasmo, especialmente el de Lord Debling (Sam Phillips), ingenioso hombre de intereses excéntricos, cuya riqueza atrae a las jóvenes casaderas. Él se convierte en un fuerte contendiente por el corazón de Penélope, estableciendo el nuevo triángulo amoroso. Otras estrellas que se incorporan al reparto son Hugh Sachs, Emma Naomi y Kathryn Drysdale.

El romance de Penélope y Colin

La tercera temporada comienza poco después de los eventos de la entrega anterior, con Colin regresando de su largo viaje y enfrentándose a las repercusiones que tuvieron sus duras palabras hacia Penélope. Tras el incidente, ella está decidida a superar sus sentimientos unilaterales por el joven Bridgerton y, resuelta a encontrar un esposo que le ofrezca la independencia necesaria sin la opresión familiar, se enfrenta a numerosos inconvenientes, a los que se sumará la búsqueda de confianza para superar su falta de autoestima.

Colin, en su su intento por restaurar la amistad con Penélope, intentará ayudarla a incrementar su autoconfianza, aunque este acercamiento lo llevará a dudar de sí mismo cuando vea que el tercero en discordia, parece encantado con la joven. La situación se complicará aún más con la creciente tensión entre Lady Whistledown y Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), que fue descrita por Rhimes como la “segunda historia de amor” de la temporada.

Bridgerton 3 se estrenará en dos partes: el primer conjunto de ocho episodios llegarán a Netflix el 16 de mayo, mientras que la segunda mitad será lanzada el 13 de junio. Además, la serie fue renovada para una cuarta temporada, asegurando que hay mucho más por explorar en el intrigante mundo de la aristocracia londinense durante la época de la Regencia. (Infobae)