Un video muestra a Peso Pluma con otra mujer: afirman que habría sido infiel a Nicki Nicole

La relación entre el cantante mexicano Peso Pluma y la artista argentina Nicki Nicole pende de un hilo, según afirman versiones que se desataron a partir de la viralización de un video que lo muestra acompañado de otra mujer durante el Super Bowl en Las Vegas.

En la filmación, se lo ve caminando agarrado de la mano de una chica con vestido ajustado y cabello largo, cuya identidad no fue develada aún, pero los fanáticos de la rosarina no tardaron en darse cuenta de que no se trataba de ella y reaccionaron indignados.

El escándalo creció cuando notaron que la rapera había tomado una drástica decisión: eliminó de Instagram todas las fotos que tenía junto a su enamorado, con quien se había mostrado muy feliz hace algunos días, en la entrega de los Grammy.

Entre las fotos que borró se destacaban algunas imágenes de viajes que habían hecho juntos y otras en las que se mostraban en las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Por su parte, Hassan Emilio Kabande Laija, tal es el nombre de Peso Pluma, conserva todas las fotos junto a Nicki y no se ha pronunciado al respecto.

Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su romance en noviembre pasado. Los artistas habían colaborado en diversas canciones y se habían mostrado como amigos durante mucho tiempo, pero los rumores sobre un acercamiento que iba más allá de lo laboral no tardaron en aparecer.

La primera foto juntos llenó de alegría a los fanáticos de la intérprete, que venía de una ruptura con su colega Trueno.

Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos con más llegada a nivel internacional en lo que respecta al género urbano. Exponente de los corridos tumbados, género que se inspira en la música tradicional mexicana, su colaboración con el productor Bizarrap dio un salto a su carrera y lo consagró como uno de los artistas del momento.

Por su parte, Nicki Nicole continúa liderando la escena argentina del trap y el hip hop. Su carrera tuvo un hito cuando se convirtió en la primera argentina en presentarse en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Actualmente se encuentra de gira por diferentes países de América Latina, como Costa Rica y Bolivia. (Con información de TN y Clarín)