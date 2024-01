"El estado es crítico", contó el hermano de una mujer herida en Bahiense del Norte

Pasaron 33 días del trágico temporal que azotó a Bahía Blanca y parte de la región y algunos sobrevivientes continúan luchando contra los problemas físicos y psicológicos que sufrieron.

Uno de los casos es el de Melisa Durando, quien estaba en Bahiense del Norte esa tarde y permanece internada en Capital Federal en "estado crítico", según contó su hermano Fabián.

"Tiene muchas contusiones, quebraduras en costillas, la pelvis, tibia y peroné y tiene comprometidas las vértebras 1 y 2. Está muy delicada todavía", relató.

En diálogo con Panorama, por LU2, mencionó que "a Melisa la rescató un muchacho de abajo de los escombros, ingresó al hospital Municipal y siempre estuvo en terapia intensiva".

"Ahora está en una clínica privada, el Instituto Argentino del Diagnóstico; ella tiene obra social así que la derivaron ahí —continuó—. Por la gravedad, iba a ser mejor atendida con los especialistas que hay allá. Nos sacamos el sombrero con el Municipal, fue una atención excelente y seguimos en comunicación hasta el día de hoy".

El temporal se cobró 13 vidas, todas víctimas en el club de Salta 28 al quedar atrapadas bajo los escombros de un paredón que cedió y se derrumbó en la cancha en la que se estaba preparando un show de patín.

"Ella y su marido estaban sentados en la tribuna de la cancha 3, en el medio, y cuando se levantó el viento dijeron de irse, pero no tuvieron tiempo de nada", relató Fabián.

"Fue caótico. Yo estaba en Olimpo, en el Norberto Tomás, y por los vidrios vi el ventarrón. Se cortó la luz, se puso feo... Mi hermana siempre se comunica conmigo para ver cómo estoy y como no me llamaba, la llamé yo; pero no me atendía. Ahí le dije a mi esposa de ir porque pensé que había pasado algo, sin saber nada hasta ese momento", recordó.

"Me pude comunicar con la hija, de 11 años, que no le pasó nada. Me dijo que no encontraba a los papás", mencionó.

Fabián fue hasta el club y ahí le dijeron que su hermana y el marido, que sufrió lesiones pero menores a las de Malisa, habían sido trasladados.

"Fue una tragedia, podía haber pasado en cualquier club. No puedo buscar culpables porque salís a la vereda y ves que la ciudad está detonada. En este momento no encuentros culpables, estamos abocados cien por ciento a mi hermana, lo que más queremos es que se reponga", aseguró.

"En la clínica todos los días nos dicen que es increíble la fortaleza de Meli. De a poquito va mejorando, pero es una lucha que va a llevar mucho tiempo de rehabilitación. La están operando casi todas las semanas. Cuando te toca vivir algo así es caótico. Es una pesadilla", completó Fabián.