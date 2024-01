Desborde cloacal en Cerri: "Es inhumano vivir con este olor y contaminación"

Vecinos de General Cerri denunciaron un desborde cloacal que provoca un olor nauseabundo en la entrada de la localidad y criticaron la falta de respuestas de ABSA. Sin embargo, desde la empresa se explicó que el problema es eléctrico y, por lo tanto, escapa al alcance de la empresa.

"Es inhumano vivir con este olor y contaminación", le dijo a La Nueva. Graciela, una vecina del sector.

La mujer explicó que "hace más de un mes que estamos con esta situación, que se da en la esquina de Leopoldo Lugones y Joaquín Gonzalez".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y agregó que "hicimos reclamos a ABSA de Cerri y no tenemos respuesta. La verdad es que estamos esperando, pero hoy amaneció otra vez como un arroyo".

Según la vecina, la empresa alegó que el problema corresponde a Bahía Blanca y mencionó la falta de electricidad como motivo para la inactividad de las máquinas. "Me dijeron que no hay luz y que por eso no andan las máquinas; yo les pregunté si no tienen generadores", contó.

Ante la falta de soluciones, los vecinos planean presentar una queja a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). "Vamos a enviar una carta", dijo Graciela.

"A la noche, con el calor, no podemos abrir los vidrios de nuestras casas. Estamos con todo cerrado. En esos momentos, se levanta viento sur y podés ventilar, pero ahora realmente no se puede", manifestó.

"Convivimos muchas familias acá y generalmente estamos con muchos chicos. Yo tengo 12 nietos y todos chiquitos. Es realmente muy inhumano vivir así, no se soporta más el olor", sostuvo la vecina.

Graciela enfatizó la presencia de una plaza en la zona, donde tanto personas como animales se ven afectados, y advirtió sobre el riesgo de daños en el asfalto. "En Lugones hay mucho tránsito, pasa un montón de gente y salpica para todos lados. Además, se filtra todo y va a generar futuros pozos", concluyó.

La respuesta de ABSA

Desde la prestataria Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima se indicó que los desbordes se deben a las variaciones de tensión sobre el tendido eléctrico que alimenta los equipos de bombeo cloacal ubicados en la intersección de Lugones e Irigoyen de General Cerri.

Esta situación, se explicó, se padece desde el temporal acontecido a mediados de diciembre último.

"Dichos equipos operan habitualmente en forma continua. Sin embargo, la salida de servicio por inconvenientes eléctricos se reitera. En cada caso, desde ABSA se realiza el reclamo a la prestadora de energía, que concurre al lugar, restablece el suministro eléctrico, pero al poco tiempo vuelve a iniciarse el proceso como consecuencia de las oscilaciones de tensión", se indicó en forma oficial.