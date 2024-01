Manuel Córsico: "Una vez salí cuarto, pero ahora es distinto, me siento imbatible"

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

"No puedo creer que haya ganado. Hacía años no participaba del Circuito de Reyes. Fue antes de la pandemia, no sabía si el ritmo me iba a alcanzar porque estaban Lucas Machado y Ulises Sanguinetti, pero saqué todas mis fuerzas y estoy feliz".

El bautismo de Manuel Córsico como ganador del tradicional Circuito de Reyes no pudo ser mejor, en una noche especial para quienes practican atletismo.

"Quedó una noche hermosa, ideal para correr. En la última recta, cuando dejamos calle Don Bosco el viento me pegó en contra y no pude mantener el ritmo. Venía en 2,58 o 3m., pero después bajé a 3,14 y 3,15", explicó.

--Igual venías relajado.

--Sí, porque me había despegado bastante del segundo. No estuve tan lejos del récord (24m 42s), pero como hacía más de un mes que no corría y me entranaba solo la exigencia la fui llevando con mucha paciencia.

--¿Qué sentís de ser tu primera vez?

--Había participado un par de veces y en una de ellas terminé cuarto, no había entrado ni en el podio. Ahora es algo distinto, me siento imbatible, jajaja.

--¿Qué fue lo mejor del recorrido?

--El aliento de la gente en la calle. En todo momento me hicieron sentir bárbaro, los gritos y las palbras fueron muy emotivas.

--¿Quién se lleva la primera dedicatoria de este triunfo?

--Y...., mi novia. Jazmín está siempre, me aguanta en todo momento. Y los chicos del grupo de running son unos fenómenos; hay mucha gente conocida que se acercó a verme, eso para mi no tiene precio.

--En las últimas ediciones ganaron corredores de afuera.

--Sí. Guerra, Sanguinetti, Cabrera... El último bahiense creo que fue José Luis Luna; estaba con ganas de hacerlo, corría siempre para Laprida pero este año hice el pase a Bahía y acá estoy, representando a esta linda ciudad.

--¿Qué circuitos utilizabas para entrenar?

--La Carrindanga, el Parque de Mayo... Arranqué el 2024 con toda la furia, es lindo proyectar lo que viene desde una victoria tan importante como esta del Circuito de Reyes.