Otra Selección que tendrá a cargo el bahiense Néstor "Che" García

La selección de Arabia sumará a su rico historial como entrenador el bahiense Néstor "Che" García, quien se vinculó a Bahrein, del país asiático, y poco después le ofrecieron dirigir en la próxima ventana FIBA.

De esta manera, el Che deja definitivamente Dominicana, la cual dirigirá David Díaz, quien lleva casi diez años como asistente de la Selección, inclusive, trabajando junto Néstor.

García dirigió, además seleccionados de Argentina, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico (asistente) y Dominicana.

Tras el anuncio de Dominicana, el Che emitió un comunicado en el que aclara los motivos de su salida:

"Quiero iniciar este comunicado antes que nada, dándole las gracias al pueblo de la República Dominicana por su amor y apoyo incondicional, en mi función como técnico de la Selección Nacional de baloncesto masculino de mayores, pero sobre todo hacia mi persona y mi familia. Es oportuno aclarar que lo expuesto en el despacho de prensa de fecha domingo 14 de enero de 2024, realizado por la Federación Dominicana de Baloncesto, NO ES ASI, sobre mi decisión de irme a dirigir a otro país por motivos económicos.

Soy un entrenador de baloncesto profesional que necesita estar en constante movimiento y trabajando para mejorar a mis equipos y me encontraba en una situación de estancamiento, ya que, estaba viajando a ver jugadores y mirando videos SIN TENER UN CONTRATO FIRMADO, eso es amor a mis jugadores, al pueblo Dominicano y a la Federación. No abandoné la Selección Dominicana yéndome a dirigir la Selección de Arabia Saudita.

He firmado (hasta mayo) para dirigir al club Al Ahli en Bahraim, que es OTRO PAIS, (no es Arabia Saudita), que se han interesado en mi y me han recibido con los brazos abiertos, a quienes les estoy completamente agradecido, y estando aquí, se ha comunicado conmigo la Federación de Arabia Saudita (luego de haber estado en el país hace 20 años), para dirigir a la Selección de baloncesto, por esta próxima ventana, a quienes también agradezco por la confianza, porque en Dominicana me dijeron, como dicen ustedes: "que me vaya a buscar mis cuartos afuera", repito, no me voy a un país petrolero por dinero.

Nunca pudimos llegar a un acuerdo, luego de un año de espera, pero tengo una familia y una vida que mantener. Avisé que me iba hace 5 días. Luego de haber estado en 3 procesos, mi primera opción siempre fue dirigir a la Selección Dominicana, aún dejando de lado opciones económicas mas tentativas. Hasta he buscado una casa donde pasar el resto de mi vida en la isla.

Amo a la Republica Dominicana y a mis jugadores por eso es que he trabajado todo lo que pude sin estar oficializado, pero he llegado al limite de conversaciones y necesito, como buen profesional, ser constante con mis tareas y dedicarle mi 100% a mi profesión. Nuevamente, le agradezco a todo el pueblo Dominicano por el amor, el respeto de siempre y por los mensajes recibidos y a la Federación Dominicana de Baloncesto, así como a mis jugadores que me siguen llamando todo el tiempo.

Saludos, El Che".