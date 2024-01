Un gigante supermercadista busca desembarcar en Sierra, otro se achica y el regreso de "Lita"

--Buen día Juan, ¿cómo te trata el verano bahiense?

–Mejor que a varios bahienses que aún siguen sin luz, pero en alerta naranja, como todos.

--Es verdad, no recuerdo temporada donde hayamos estado tan pendientes del pronóstico y mucho menos de los alertas meteorológicos.

--Tal cual, lo bueno es que la inflación de diciembre no llegó al 30 por ciento, como muchos estimaban: 25,5 marcó el Indec.

--Pero nosotros no llegamos al 30, realmente muy pocos llegan a fin de mes. Fijate que en 2023 hubo 211,4% de inflación y Argentina quedó al borde de tener la marca más alta del mundo, superando a Venezuela y a medio punto del Líbano, que por ahora encabeza el ránking.

--Ya que todavía podemos, pidamos los primeros cortados y tirame algunos datos locales y regionales de un flagelo económico que no nos abandona. ¿Dale?

--Dale. Ojalá la cosa empiece a mejorar a partir de abril, pero la calle está durísima. Fijate que un café ronda los 1.400 pesos en algunos lugares y una gaseosa de marca anda en 1.700/1.800 pesos en varios bares.

--Obviamente, el consumo se contrajo.

--Ni hablar, como hacemos todos, la gente busca precios y consume lo que puede, o si ve precios exorbitantes se vuelca a otros productos. ¿Te doy un ejemplo?

--Avanti.

--En realidad, es un dato de color. Fijate el caso de las gaseosas. En Bahía, las de primeras marcas aumentaron estos días un 30 por ciento de un plumazo, pero muchos consumidores, al sentarse a comer en algún local gastronómico, optan por limonada o pomelada.

--Buena idea, encima son mucho más baratas y saludables.

--Claro, y otro dato para destacar es que entre un distribuidor y otro encontrás, en el mismo producto, grandes diferencias de precios.

--¿Y a qué se debe?

--No está para nada claro. Fijate lo que pasa en rubros como repuestos y ferretería.

--Ni idea.

--Hay aumentos dispares y no se logra interpretar su lógica. Algunas fábricas ya no aumentan y temen un “parate” significativo, pero otras siguen remarcando dado que creen que todavía hay margen para vender a precios altos.

--¿Eh? ¿Todavía hay margen para vender a precios altos? ¿Qué decís Juan?

--Pará, dejame explicarte y no mates al mensajero.

--¿A ver?

--Algunos se aprovechan y siguen remarcando porque saben que seguirá habiendo falencias de disponibilidad en ciertos productos.

--Ok.Y ya que estás con las grandes fabricas, parece que no anduvo muy bien el lanzamiento de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), es decir, los títulos emitidos por el Banco Central en dólares para importadores de bienes y servicios con deudas pendientes de pago por importaciones anteriores al 12 de diciembre de 2023.

--Es verdad, pero tras dos intentos fallidos, en el tercer intento el Banco Central recibió una fuerte demanda de los importadores. Fijate que en la primera y segunda subasta había obtenido adhesiones por u$s 60 millones y u$s 57 millones y en la tercera colocó 1.200 millones de verdes. Hoy la mayor preocupación de las grandes empresas con deudas en dólares, es la no aceptación, por parte de sus casas matrices en el exterior, del Bopreal.

--Esperemos que se siga recuperando entonces.

--Y si... porque los dos primeros intentos fallidos para solucionar el pago de deuda, es algo que hoy compromete la cadena de pagos de insumos y productos.

--Bueno, pero bajemos un poco al plano terrenal, el el ciudadano de a pie no conoce de estos términos y su realidad pasa por otro lado.

--Ni hablar, aunque todo está relacionado, pero tenés razón, vamos con algo más palpable.

--Así me gusta, adelante entonces.

--Estuve hablando con un conocido comerciante local y me contó sobre la preocupación que están teniendo hoy los viajantes, sobre todo los que venden productos alimenticios. Fijate que si antes bajaban 10 productos en los locales minoristas, hoy bajan cuatro, y si antes bajaban cuatro, ahora no bajan ninguno.

--Productos alimenticios, ¿no?

--Sí, principalmente en la zona costera. Estaban acostumbrados a trabajar muy bien en esta época del año pero la demanda cayó de manera estrepitosa. Encima algunos comerciantes están complicados para pagar, con lo cual la mayor preocupación pasa por un eventual corte de la cadena de pagos.

--Yo tengo un dato que te puede interesar.

--Uh... ¡se hizo un milagro! No me emociones José Luis, ja, ja. Dale, te escucho.

--¿Viste las cajitas de tres bombones Ferrero Rocher?

--Sí.

--Bueno, un amigo que siempre compra empezó pagando en su kiosquero de siempre 750 pesos pero en otros comercios le pidieron 1.700 y hasta 2.200 pesos. Obviamente no compró y volvió a su lugar habitual y los terminó pagando a 960. Con esto te quiero mostrar la gran dispersión de precios que existe en la calle. Es más, esta dispersión también la podés ver en el precio de los vehículos cero kilómetro. Tremendo.

--Tremendo, por eso hoy más que nunca vuelve a cobrar actualidad la conocida frase de Lita de Lázzari: “Camine, señora, camine”. ¿Te acordás?

--Sí claro, en los '90. Y recuerdo que en una de sus últimas apariciones televisivas, a fines de 2008 en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, le aconsejó a la histórica conductora que recorriera los supermercados y buscara buenos precios.

--Lástima que esto no sucede con los medicamentos, lamentablemente muchos bahienses ya no pueden comprarlos. Fijate que en 2023 aumentaron más del 300 por ciento. Sin ir más lejos, en diciembre la suba fue del 50% y en enero del 20%. Hay quienes dicen que van a bajar.

--Crucemos los dedos y esperemos entonces.

--No queda otra, pero de paso te cuento que hay preocupación entre las empresas contratistas de las grandes firmas del Polo.

--¿Por?

--Según me dicen, ante el aumento de la inflación se les hace muy cuesta arriba afrontar los cada vez más extensos plazos de cobro que vienen teniendo por sus servicios. En algunos casos, deben esperar hasta dos meses para cobrar una factura y la preocupación va en aumento.

--Bueno, cortemos con el bajón Juancho, ya es más que suficiente y es hora de que tires alguna novedad positiva. ¿Puede ser?

--Ok, aunque bien sabés que este va a ser un tema recurrente durante los próximos meses.

--Bueno, pero tirá alguna buena nueva, dale, vos podés.

--Lo que vos digas, aunque este dato que traje también tiene que ver, en cierta forma, con la suba desmedida de precios. Me enteré que un gran cadena supermercadista bahiense está con muchas ganas de desembarcar en Sierra de la Ventana, y te adelanto que los “propios consumidores” son los que están pidiendo a gritos que esto ocurra.

--Epaa...Ya voy entendiendo, se trata de una firma histórica que si bien tiene sucursales en varias provincias aún no llegó a Sierra, ¿verdad?

--Sí, lo que pude averiguar es que hace varios años esta empresa mantuvo conversaciones con el dueño de un conocido corralón serrano, cerca del Hotel Provincial.

--El de apellido de célebre piloto de la Fórmula 1.

--Exacto. La operación dependía de su mudanza, algo que ahora se concretó, así que seguramente en los próximos días retomarán el contacto. Esto es vox populi en Sierra y de hecho la gente quiere que esa cadena llegue para frenar ciertos aumentos excesivos que suelen darse en la localidad.

--Algo parecido a lo que ocurría en Monte...

--Sí, esta cadena, donde se instala, cumple con parte de su cometido que es ser un regulador natural de precios en el mercado, poniendo fin a ciertos abusos, tal como lo hicieron sus fundadores, en 1920, cuando aseguraron el precio justo, el peso exacto y la calidad del pan en Bahía.

--Buen dato, pero seguí, seguramente tenés más.

--Sí, este dato no lo tengo confirmado oficialmente, pero mi fuente es muy buena, me pasó el dato el Colo del Noroeste.

--Bueno, entonces es posta, je, je. Contá.

--Hay otro gran supermercado bahiense que introducirá cambios, pero en este caso, se achicará.

--Bueno, el Vea ya lo hizo, sumó en su predio de Capitán Martínez a Easy. Eso no es novedad.

--Pará, pará, no se trata de Vea, sino del hipermercado que está en avenida Cabrera al 4000, ChangoMás, el que sucedió a Walmart.

--Ah, bien, contame que te dijeron.

--Que un sector será alquilado por un gimnasio muy importante de Buenos Aires, una firma de primera y que se instalará allí. El hiper cerrará una parte que ya se la alquiló a ese gym porteño, que es de primera y que construirá incluso una pileta cubierta, climatizada. Ya tendrían todo firmado.

--¿Y en qué sector se achicará?

--En el de jardín y electrodomésticos. A tal punto estaría todo avanzado que empezarían pronto las reformas.

--Y... tiene su lógica, esos rubros no son precisamente los más fuertes de ese hiper. Así que estaremos atentos a ver si efectivamente se confirma el dato.

--¿Qué más?

--Tengo otra noticia positiva.

--¿A ver?

--Seguro viste estos días trabajando en Bahía, luego del temporal, una empresa de servicios eléctricos con vehículos de color amarillo.

--Sí, ¿por?

--Se trata de una firma marplatense llamada Emprendimientos Eléctricos del Sur S.A. (Elecsur), que destinó unas 60 personas a Bahía para trabajar luego del temporal como contratista de Edes. Bueno, la novedad es que ahora están buscando un galpón de 400 metros cuadrados para radicarse en Bahía. Parece ser que le ven mucho potencial a la ciudad en este rubro.

--Sobre todo después el temporal.

--Creo que le ven mucho potencial en general, de hecho según me dicen han trabajado muy bien y tienen mucho equipamiento.

--Che, estamos terminado la charla y no me contaste nada del verano en Monte Hermoso. Al final, como me anticipaste la semana pasada, ¿esta será una temporada de fines de semana? Ayer La Nueva. mencionó que la ocupación ronda el 60% de lunes a jueves y un 90% los finde, mientras reina la incertidumbre.

--Los días de semana hay poca gente, muchas casas no se alquilaron y los valores bajaron mucho. La segunda semana de enero levantó con relación a la primera, es probable que esta segunda quincena se mantenga, pero lo preocupante es que en febrero hay muy poco alquilado.

--La situación aparenta ser un poco mejor a la de otros balnearios.

--Sí, puede ser, pero en algunos comerciantes de Monte hay temor porque si a partir de marzo/abril podría comenzar a verse cierto alivio económico en el país, allí recién lo van a empezar a ver dentro de un año.

--Vi que las empresas YPF y Petronas anunciaron que avanzan con su proyecto de montar una gran planta de gas natural licuado (GNL) en Bahía.

--Sí, ejecutivos de la compañía de Malasia se reunieron, junto al presidente de YPF, con altos funcionarios de la Nación y comunicaron su interés en realizar una inversión de 180 millones de dólares para la ingeniería del proyecto de GNL. Hay que seguir de cerca este tema porque tendría enorme impacto económico en el puerto local y en la economía bahiense.

--Bien, ¿algo del derrame de hidrocarburos en la zona de Puerto Rosales?

--Desde la Estación de Rescate de la Fauna Marina se solicitó a habitantes y turistas estar alertas y dar aviso en caso de ver fauna empetrolada en la costa, luego de que circulara la imagen de un lobo marino aparentemente afectado que no pudo ser localizado luego por los rescatistas. Pero si querés, para cerrar, te comento otro dato ambiental.

--Decime.

--Hace un año que la planta de tratamientos de residuos cloacales de ABSA, la cual se había comenzado en la gestión de Vidal y finalizado en la de Kicillof, está tratando todo el efluente que viene por la primera cuenca y llega al estuario bahiense.

--Me acuerdo. Seguro que ya debe estar al límite de su capacidad...

--No, según tengo entendido está al 50%, fue diseñada para el aumento de habitantes de la ciudad en las próximas décadas.

--Bueno ¿zarpamos? Espero que en una semana vengas al café con muchas noticias positivas.

--Dale, soñá José Luis, aunque ojalá así sea. Hasta el próximo domingo y cuidate al salir a caminar porque algunos automovilistas bahienses andan con los ánimos caldeados.

--Sí, me enteré de varios episodios violentos. Todo muy lamentable. Chau, nos vemos.