Un abuelo fue a “Got Talent” engañado por su nieto y emocionó a todos tocando la guitarra

Una noche por demás emotiva se vivió en Got Talent Argentina. El concursante marplatense Samuel Johnson hizo llorar a todos al mostrar sus destrezas con la guitarra, logrando que el jurado lo llenó de elogios y votó a favor de que siguiera adelante en el certamen.

Lo curioso de su presentación fue que, apenas pisó el estudio, el abuelo se encargó de revelar que había sido víctima de un engaño por parte de su nieto, que estaba a su lado para acompañarlo haciendo la base sobre la que él desplegaría la melodía de una canción folclórica.

Alexis Gabriel Johnson, familiar del hombre, fue el primero en hablar: "Les voy a presentar, ante el jurado y ante este hermoso público, a quien me acompaña en esta noche: es mi abuelo, Samuel Johnson, Es la primera vez que profesionalmente, ante cámaras, público y jurado, vamos a tocar juntos. Siempre compartimos alguna peña...", explicó, pero no pudo continuar hablando por la emoción.

Entonces, su abuelo tomó la posta. "Quiero aclarar, antes de que continúe, que estoy acá producto de un engaño", afirmó, provocando risas entre todos los presentes.

Y siguió: "En casa me dice él (por su nieto): 'Abuelo, en unos días más vamos a tener una actuación'. Le digo: 'Bueno, me avisas y vamos'. Cuando me sacó de casa, yo vivo en el faro norte, en Mar del Plata, vi que me llevaba a una dirección que yo conozco, donde toqué muchas veces, pero me preocupó porque vi que había mucha gente".

"Hasta que me dijo 'esto es Got Talent'... No me di cuenta hasta que tenía en el cuello colgado el número 2600", se sinceró, entre risas, antes de comenzar a tocar.

"Quiero aclarar algo", lo interrumpió su nieto. Y agregó rápidamente: "Me preguntaron por qué me anotaba en Got Talent y es porque quiero que todo el mundo vea lo que, no porque sea mi abuelo, este señor toca la guitarra. Ese es el sueño".

La emoción del jurado ante la presentación de Samuel

"Hermoso, todo hermoso. Vos sos un hermoso, Samuel", fueron las primeras palabras de Florencia Peña tras ver la increíble actuación del abuelo.

Y sumó, en medio de un llanto desconsolado: "Qué lindo que hayas venido, qué lindo que mucha gente haya podido verte. Siempre pienso que el arte es de esas cosas que uno puede llevarlas hasta el último minuto, hasta el último aliento".

Por su parte, Abel Pintos agregó: "Mire, maestro, yo le quiero agradecer algo profundamente. Yo hacía no sé qué cantidad de años, a pesar de escuchar esta canción muchas veces al año, interpretada por muchos músicos, yo había perdido los matices y los silencios de esta obra que es maravillosa y que usted respecto perfectamente".

En tanto, La Joaqui, quien en un comienzo sólo había dicho que le pareció "hermoso", tomó la palabra nuevamente y provocó uno de los momentos más emotivos de la noche.

"A mí me criaron mis abuelos también. Viví siempre con mi abuela y ella siempre tocaba la guitarra para mí. Y a mí el tiempo no me alcanzó para compartir algo así con ella, de hecho ella nunca me vio cantar. Y me parece muy importante que hayas podido guardarte este recuerdo para siempre. Me conmociona mucho", se sinceró en medio de un ataque de llanto. (Clarín)