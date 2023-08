Moirano: "Kicillof vino en modo campaña a hacer promesas que no va a cumplir"

La precandidata a intendente por Juntos, Nidia Moirano, aseguró que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof visitó ayer Bahía Blanca "en modo campaña" y sostuvo que "vino a hacer promesas del kirchnerismo que luego no van a cumplir".

"La ciudad está detonada por ABSA y un 80% de los baches son generados por las pérdidas que tiene la empresa, además de la pérdida de líquidos cloacales y la falta de agua en pleno invierno en diferentes barrios. Es un desastre", sostuvo.

Al mismo tiempo aseguró que habló del tema con su precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, quien le aseguró que piensa descentralizar el tema en el Municipio y "contratar las obras que hagan falta para solucionar el problema", dijo.

Al mismo tiempo sostuvo que si le toca gobernar Bahía va a encabezar una intendencia austera, con menos cargos políticos y con una refuncionalización de las delegaciones municipales como ejes.

"Bullrich nos pide austeridad y vamos a ponerla en práctica en la gestión y lo estamos llevando adelante en esta campaña política", agregó.

Luego sostuvo que la gente en los barrios le pide ponerle fin al gobierno nacional y que no se dedica a llevarle promesas, sino que "llevo las propuestas que tengo para consensuar con la gente".

Por último se refirió a dichos del precandidato de Unión por la Patria, Federico Susbielles, que semanas atrás en el mismo programa había asegurado que va a revisar quiénes se quedaron con tierras mediante la figura de usucapión.

"No tengo nada para ocultar con ese tema que empezó en 2013 cuando me metí en política e hice una denuncia por un caso de corrupción de un camarista con una bandita que integraba Dámaso Larraburu", explicó.

"Sin embargo el tema se instaló cuando yo voté en contra de un pliego por el cual designaban a Larraburu en el directorio del Banco Provincia porque creía que no estaba capacitado", contó.

"Larraburu me amenazaba con que me iba a denunciar y pagué una solicitada en 'La Nueva Provincia' diciendo que si no lo hacía de manera formal era cómplice de ese delito y al otro día fue y presentó la denuncia, que en definitiva resultó un mamarracho. Mientras él hacía eso, yo fui a la Justicia y presenté todas mis pruebas y el expediente quedó archivado", agregó.

"No tengo ni un metro cuadrado adquirido por usucapión. Hoy Larraburu tiene a una de sus candidatas en la lista de Federico Susbielles", cerró.