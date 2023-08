Así están los 12 planteles de Primera, a un mes de la fecha de inicio del torneo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

La Asociación Bahiense de Básquetbol dispuso el jueves 7 de septiembre como fecha de inicio del torneo de Primera y el martes 5 de Segunda.

No obstante y como se fuera informando en su momento, un grupo de clubes pretendía modificar el calendario y formato de los torneos, lo cual le hicieron saber a la ABB.

La decisión de la ABB fue mantener calendario y formatos, cumpliendo el plazo de tres años establecido a partir de la última modificación.

Frente a esta postura, los clubes volvieron a salir al cruce, presentando una nota en la que solicitaron una Asamblea Extraordinaria en busca del cambio que pretenden implementar desde el inicio de los próximos torneos superiores.

Desde la ABB, le adelantaron a "La Nueva" que se expedirán.

Mientras tanto, todos los equipos de Primera iniciaron los trabajos de pretemporada.

A un mes exacto del comienzo -en caso de mantenerse lo fijado por la ABB-, así están conformados los planteles:

Bahiense del Norte

Leo La Bella aportará su experiencia.

Leonardo La Bella, Pedro Santiago, Jorge García, Augusto Lamonega, Sebastián Luengo, Tobías Rodríguez, Bruno Lozano, Benjamín Castañares, Augusto Cárdenas, Juan Pedro Hollender y Eddie Roberson (dos ex Pueyrredón), Julián Lambertucci, Bruno Mandolesi y Tomás Bonivardo. DT: Alejandro Navallo.

Estrella

Tomás Bruni intentará festejar con Estrella.

Alan Pan (ex Comercial, de último paso por Atenas de Mendoza), Santiago Quiroga, Nahuel Cámara, Matías Specogna, Federico Lambrecht, Tomás Peña, Tomás Bruni (ex Pueyrredón), Fausto Herrera, Federico Macías, Lucas Ruiz (ex Comercial), Andrés Almirón (ex Argentino), Thiago Frutos y Ramiro Leguizamón. DT: Luciano Deminicis.

Estudiantes

Jerónimo Mitoire, una garantía para el albo.

José Luis Martínez, Agustín Salas, Jerónimo Mitoire, Matías Couselo, Julián Rodríguez, Albano Rosso, Mateo Fernández, Mariano Castets (ex Liniers), José Belleggia (ex Pueyrredón), Agustín Amore, Iván Gómez Lepez (ex Racing de Olavarría, en la Liga Federal) y Francisco Mazzello. DT: Ariel Ugolini.

Leandro N. Alem

Lucas Delgado, uno de los jóvenes de Alem.

Lautaro Cavero, Marcos Diel (ex Olimpo y Atenas de Mendoza), Patricio Zapata, Julián Horvath (ex Estrella), Pedro Palacio, Juan Cruz Mambreti, Valentín Cortés, Emiliano Sombras, Walter Gigena, Matías Ponzoni, Alan González y Lucas Delgado. DT: Mauro Polla.

Liniers

Leonardo Tardío cambió de colores.

Julián Marinsalta, Joaquín Larrandart, Segundo Vasconcelo (ex Pueyrredón), Mauro Miérez (ex Olimpo), Alejo Agulló (ex San Lorenzo), Franco Ferrari (ex San Lorenzo), Leonardo Tardío (ex Villa Mitre), Mateo Montes, Santiago Ponzoni, Mateo Cruglak, Sebastián Dutari, Genaro Groppa y Francisco Cruz.

También están entrenando Franco Marinsalta (con alguna posibilidad de integrar el plantel) y Mariano Pizzo, este último, en principio, sin idea de volver a jugar. En tanto, Santiago Gattari continuaría, siempre que no le surgiera alguna posibilidad de afuera. DT: Mauricio Vago.

Napostá

Antonio Iturrioz tendrá más participación en el campeón.

Leonel Alemañy, Antonio Iturrioz, Guido Muzi, Bruno Pallotti, Mauro Zalguizuri, Francisco Goyanarte, Martín Catalá, Ramiro Catalá, Pablo Fedorco, Lautaro Fernetich, Nicolás Herbik, Gastón Torres y Nicolás Guerrero. Están buscando un interno. DT: Sebastián Aleksoski.

9 de Julio

Lucas Lucchetti, un histórico de 9 de Julio.

Lucas Lucchetti, Franco Amigo (ex Mola New Basket, de Italia, en la C Gold), José Gutiérrez, Ramiro Heinrich (ex Napostá), Alan Prost, Manuel Costa, Santiago Boyé, Sebastián Villegas, Nicolás Alomar, Ramiro Lorenzo, Lucio Dominici, Albano Costa, Franco Hermosilla, Bruno Rodríguez y Santiago Ruesga. Emilo Boyé, uno de los que ascendió, jugará en San Isidro (Córdoba). DT: Emiliano Roldán.

Olimpo

Luciano Polak y el desafío en Olimpo.

Kevin Zambrano, Mirko Cenzual, Máximo Genitti (ex Bahiense), Albano Schneider, Thomas González (ex Ferro Carril Oeste), Segundo Alimenti, Rafael Eliosoff, Blas Ruesga, Luciano Polak (ex Bahiense del Norte), Alejo Marroni y Joaquín Godio (ex Barracas). DT: Juan Cruz Santini.

Pacífico

Iñaki Errazu repite en Pacífico.

Branco Salvatori, Santiago Loos, Pomar Garbarino, Iñaki Errazu, Bautista Olivera, Cristian Miguel (ex Sportivo y el último año no jugó), Emanuel Paredes (ex 9 de Julio y de último paso por All Boys, en la Liga Federal), Tomás Busetti, Federico Cassano, Guillermo Luca, Matías Padilla, Manuel Moreno y Facundo Ascensi. DT: Andrés Iannamico.

Pueyrredón

Juan Scattolini regresó a Pueyrredón.

David Pineda, Pedro Pérez Pavón, Gastón Rivera (ex Argentino), Juan Paronetto, Luciano Vecchi y Juan Scattolini (estos tres ex Velocidad), Martín Ayala (ex Unión de Río Colorado), Agustín Icasto, Agustín Puentes, Gregorio Gerhardt y Gonzalo Sagasti. DT: Gustavo Candia. Podrían sumar una ficha mayor y algunos juveniles del club. DT: Gustavo Candia.

San Lorenzo

Alan García se ganó un lugar en San Lorenzo.

Agustín Pena (ex Bahiense), Alan García, Franco Elichiry, Esteban Benedetti, Joaquín Coria, Pablo Pollio (ex Comercial), Martín Alvarez (ex Bahía Basket), Tobias Soria, Ignacio Formiga (ex Independiente), Agustín Alvarez, Simón Sewald, Agustín Binder, Francisco Straguadagno, Agustín De Vadillo y Lautaro Méndez Ferreyra. Luciano Fortelli está en conversaciones con Villa Mitre para jugar la Liga Argentina. DT: Claudio Queti.

Villa Mitre

Fausto Depaoli irá por más con la Villa.

Jano Martínez, Nicolás Renzi, Ignacio Alem, Fernando Alfonso, Fausto Depaoli, Manuel Iglesias, Julián Kloster, Alejo Blanco, Julian Gryszczuck, Juan Tizza, Joaquín Margiotta, Valentín Ruibal, Gerónimo Stach y el resto de los U19. Pretenden sumar un pivote y un tirador. DT: Sebastián Acosta.