Adrián Lliteras: “Nos cayó como un balde de agua fría”

Disconformidad en los clubes generó la decisión de la Asociación Bahiense de mantener el calendario de los torneos superiores.

“Nos cayó como un balde de agua fría, porque nunca pensamos que se iba a decidir algo sin llamar a los clubes, más teniendo en cuenta que había semejante cantidad a favor de un cambio. Creemos que es el manejo que ha tenido el presidente (Marcelo Pallotti), sobre todo, con la Asociación, de forma unipersonal. El Consejo, claramente tampoco funciona como tal, porque se le baja la orden a dos o tres que manejan todo”, señaló Adrián Lliteras (Pacífico), uno de los dirigentes que motorizó la propuesta de cambio.

“Hay mucha disconformidad -amplió-. Inclusive (Guillermo) Barco (vicepresidente), fue quien nos impulsó a que armemos un proyecto, el cual el presidente dijo que no había leído, hasta un día antes de juntarse el Consejo, lo que es raro. Es más, varios puntos que citaron en el comunicado tienen que ver con algunos que propusimos. Entonces nos parece una falta de respeto”.

Lliteras reprochó que no se llegara a votar.

“Estoy seguro de que había mucho miedo a que el resultado de la votación no fuera el que ellos esperaban, entonces decidieron no votar. De última, sería más fácil que digan que van a decidir ellos durante un tiempo y que los clubes no tienen participación”, opinó.

“Lo que veo -agregó- es que es la única Asociación, considerando todas las actividades, que tiene un calendario cruzado (torneos de mayores y menores). Entonces, hay un error de concepto. No me parece mal innovar, pero para eso hay que tener la decisión de la mayoría, que son los representantes de los clubes, y en este caso quieren lo contrario”.