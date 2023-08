Se viene una gran inversión hotelera, piensan extender la rural de Bordeu y una obra que sorprende

--Buen día, Juancho. ¿Festejamos con café o querés brindar mejor con alguna bebida especial?

--Hola, José Luis. Me agarrás con la guardia baja. No te entiendo.

--¡Los 125 años de La Nueva.! Se cumplieron el martes pero festejemos hoy.

--Ah... Tenés razón, un abrazo a todos nuestros compañeros, a los actuales y a quienes nos han acompañado todos estos años. Realmente me había olvidado, aunque me sorprendiste. Pensé que me ibas a salir con algo de la Copa Libertadores o con las elecciones.

--Ja, ja. Se acerca la hora de las definiciones, y en materia política, estamos a una semana de la verdadera encuesta.

--Por supuesto, sobre todo porque el nivel de indecisos sigue siendo muy alto. A nivel local estos días sobresalió la aparición del intendente en la campaña.

--Sí, lo vi junto al legislador provincial Lorenzo Natali recreando aquellos diálogos en LU2 Radio Bahía Blanca, cuando hacían el pase entre los programas Panorama y Bienvenidos, ahora destacando a las candidatas a presidente, Patricia Bullrich, y a intendente, Nidia Moirano, como dos mujeres capaces de afrontar los tiempos que se vienen con orden y firmeza

--Incluso con algunas frases fuertes cuando aluden a quién mejor que ellas frente a los que tanto daño le hicieron y le están haciendo al país. Pero tirame algo del otro lado.

--Supongo que te referís a Federico Susbielles porque creo que lo del domingo pasado fue una jornada redonda para Milei y Oscar Liberman, mientras que Andrés de Leo tampoco para, estuvo en el Parque Industrial y se reunió con jóvenes.

--Sí, me refiero al incansable presidente del Puerto, que lleva adelante una campaña muy activa en todos los frentes.

--Coincido, el viernes lanzó un spot señalando que “es el momento de Bahía Blanca, el momento de generar la ciudad que mucha gente está esperando”, al tiempo que apela a construir con “FE” un futuro mejor.

--Bueno, los próximos serán días más que activos para todos los candidatos, pero nosotros sigamos con nuestros habituales temas de cada domingo.

--Dale, parece que va para largo la Bahía sin trenes de pasajeros…

--Y sí, una película que ya vimos, encima ni miras de un posible restablecimiento.

--Tal cual, fíjate, como bien señaló Pablo Daguerre, presidente de la UCR, que desde marzo del año pasado el servicio se interrumpió en tres oportunidades y entre las dos primeras pasó a tardar de 13 a 18 horas por restricciones de velocidad, además, cayó de tres formaciones semanales a dos.

--Son datos correctos, pero también hay que mencionar los terribles resultados de la gestión de María Eugenia Vidal.

--Por su puesto, el cierre de ramales y de los talleres Maldonado, más el corte de servicios, golpearon muy duro.

--Es indudable, y hay que reconocerlo, que el servicio le sirve a muchísima gente porque es económico, pero tener que viajar 18 horas a Plaza Constitución, cuando 100 años atrás, en un tren a vapor, tardabas menos de 13, muestra a las claras que no es un servicio digno.

--Y que el ferrocarril siempre se usó con fines políticos. Hace tiempo que no hay una decisión seria de recuperar vías y trayectos, al menos en el sur bonaerense.

--Bueno, descomprimamos un poco y pasemos a otros temas Juan. ¿Te parece?

--Dale, si querés te paso información sobre algo que te adelanté en abril y ahora se concretó.

--¿A ver?

--El viernes pasado, en la unidad penal de Villa Floresta, las autoridades de la institución entregaron las mesas de luz para la sala 9, 10 y de pediatría del Hospital Municipal. Según me comentaron, también estuvieron presentes directivos del hospital y de la empresa de energía de las tres letras, la que está en Cerri.

--Bien, y ya que hablaste de energía, ¿qué sabés del gasoducto Kirchner? Al final ya está mandando gas de Vaca Muerta al Gran Buenos Aires ¿no?

--Exacto, y te digo más: lo empezó a hacer el jueves pasado, a las 13, y no a las 14 como algunos mencionaron.

--Impresionante tu precisión...

--Ja, ja. Usted se lo merece. Lo importante es que ya vuelca gas al gasoducto Neuba II y desde allí tardará cuatro días en llegar al anillo del Gran Buenos Aires, probablemente hoy.

--¿Puede decirse que ya empieza a haber más gas en Bahía?

--Podemos decir que el sistema comienza a trabajar más aliviado, y no sólo por el aumento de la temperatura y la baja en la demanda, sino por una mayor disponibilidad, la misma que va a permitir concretar grandes proyectos en Bahía.

--Claro, seguramente se hablará de eso el martes, durante un importante encuentro en el Puerto.

--Muy bien, José Luis, veo que estas informado. Efectivamente, el ministerio de Producción invitó a las empresas para debatir e intercambiar miradas para seguir fomentando el desarrollo del sector.

--¿Viene Kicillof?

--En la invitación se menciona la presencia del gobernador y del ministro Augusto Costa.

--Si viene, seguro se va a dar una vuelta por la obra de Circunvalación Norte, impresionante lo que avanzó.

--Seguro, en plena campaña es una obra para recorrer. Confieso que no le tenía mucha fe por las dificultades económicas de la Provincia, pero realmente marcha muy bien, fijate que a los puentes sobre el Napostá y las vías del ferrocarril, que son enormes, prácticamente sólo le faltan las losas superiores.

--Mejor así, independientemente de quien haga las obras, el ciudadano de a pie es quien termina beneficiándose.

--Lo mismo te podría decir de algunas obras municipales. El otro día pasé y también avanza a buen ritmo la ampliación de avenida 14 de Julio.

--Sí, justamente te la iba a mencionar, está quedando muy linda, con sus sectores para estacionamiento y sendas peatonales. En los próximos días arranca la pavimentación hasta la autovía Juan Pablo II.

--No te olvides de Rafael Obligado.

--No claro, de hecho el intendente el otro día recorrió la obra de la rotonda, que apunta a ordenar y descomprimir bastante el tránsito, pero tengo más data sobre el tema para compartirte.

--¿Buena o mala?

--Una buena noticia para los vecinos que se vienen quejando por los problemas viales en ese sector de la ciudad.

--Te sigo entonces.

--Anotá, el próximo lunes 14 se abrirán los sobres de la licitación lanzada para ejecución de un ensanche pavimentado en Rafael Obligado.

--Ni idea.

--Son unos 220 metros de largo por 3 de ancho, entre Luna y Mistral y 120 por 3 entre Ambrosetti y Ragadale.

--Impecable. Mientras pido otro par de cortados metámonos en las cuestiones comerciales bahienses. Algo seguro tenés.

--Tengo algo muy interesante, hasta te diría importante.

--Andá directo al grano entonces.

--¿Encima con pretensiones? Ja. Escuchá bien: se viene una gran inversión hotelera, la mayor en los últimos 15 años en el micro y macrocentro. ¿Te sirve?

--Por supuesto, pero contame de qué se trata.

--Por lo que pude averiguar el arquitecto Mauro Grippo ya presentó los papeles en la Muni para la ampliación del complejo Land Plaza.

--Es verdad, buen dato.

--En realidad lo que se va a construir es un edificio con 80 departamentos, de 17 pisos de altura, conectado con el hotel y con frente a la avenida Colón.

--¿Donde ahora está la cochera del hotel?

--Exacto. Yo te tiro los datos gruesos, de hecho me comentaron que esos 80 deptos van a funcionar como departamentos de alquiler por día. Y una parte se pondría a la venta, es decir, vos invertís y después cobras una utilidad, similar a lo que se hizo con el hotel Howard Johnson, en la futura autopista de Paso Urbano, ex Camino Sesquicentenario. Ojo, la administración correrá por cuenta de la gente del Land Plaza.

--Buen proyecto.

--Y sí, te decía que será la mayor inversión porque, según mi memoria, otra de similar envergadura fue la inauguración del hotel, en 2008.

--Juan, decime algo, ¿en qué quedó el tema de la histórica panadería La Flor del Día de Villa Mitre? Primero me dijiste que iba una cadena de panaderías y después que no hubo acuerdo y avanzó la Nueva Sirena.

--Exacto, así es, pero esperá unos días porque muy pronto se viene la reapertura del local de Falucho y XX de Septiembre. Lo bueno es que en esa esquina, donde late el corazón villero, seguirá habiendo buen pan.

--Bien, ¿alguna novedad comercial más?

--Por supuesto amigo, no hay dos sin tres.

--Decime.

--Los que estuvieron de festejo hasta hace un ratito fueron los hermanos Guasch. Celebraron los 20 años de la empresa.

--Uh, dos décadas en el mundo de la piedra.

--Claro, ¿vos sabés que es el único aserradero de mármoles y granitos de Bahía al sur? Todo con máquinas de última generación y sustentable.

--Excelente. Felicitaciones entonces a la familia Guasch. ¿Por dónde seguimos?

--Por donde vos quieras, pero tengo más info del tema que te adelanté el domingo pasado, el del histórico muelle de Cerri, el que destruyó la sudestada.

--Me habías dicho que faltaba la adjudicación, por parte del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto, de la ingeniería de detalle.

--Correcto, se ve que me prestás atención cuando hablo. Bueno, eso ya se concretó. La consultora Serman y Asociados ganó la licitación y ahora tiene 5 meses para hacer el trabajo.

--La idea era licitar la obra a fin de año.

--Esa es la idea, veremos si llegan con el tiempo. La inversión ronda los 2 millones de dólares, no sé si te lo dije el domingo pasado.

--No, me diste otros datos, pero antes de irnos, te pregunto porque hace tiempo que no tirás nada: ¿tenés algo del campo?

--Es verdad, parece que a mí también se me vino la seca, pero algo tengo, más precisamente de Bordeu.

--Ya sé que se va a realizar el primer fin de semana de octubre venidero. Eso es tradición.

--Exacto, la 139ª exposición se hará esa fecha, y acordate que el año pasado fue todo un récord en cuanto a movimiento de gente y a raíz de esa gran concurrencia no se descarta sumar un día más a la exposición comercial e industrial, que habitualmente se realiza de viernes a lunes.

--¿En serio? Buen dato.

--Sí, esto se decidirá en los días venideros. Aún no hay nada confirmado, pero como el jueves empieza el movimiento fuerte con la llegada de los animales, bien podría ser el inicio para todas las actividades. Se espera un número parecido de animales para las juras y los remates. Ah, antes de que me olvide, se confirmó que, como consecuencia de la gripe aviar, esta vez no habrá muestra de aves.

--Una pena no ver a los hinchas de tu equipo en la rural.

--Qué chistoso, se ve que la llegada de Cavani te renovó la ilusión. En una de esas juegan un poquito mejor.

--Vos agradecé que lo tienen al pibe Solari, si no esta semana estarías caminando por las paredes. Chau, Juan, disfrutá con un asadito antes que se vengan más aumentos.

--Tenés razón, con el dólar maíz aumentaron un 20 por ciento, pero como sigue atrasado se esperan nuevos reacomodamientos. Nos vemos el próximo domingo José Luis, tomá mi parte de la cuenta.

--Así me gusta. Hasta la semana que viene.